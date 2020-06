La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) informó que las regalías del sector de hidrocarburos alcanzaron los US$ 12 millones en abril de este año, durante la emergencia sanitaria que vive el país por el COVID-19.

Esta cifra representa un 54% menos a los resultados de marzo del 2020, pero también es una caída de 81% respecto a abril del 2019. Esto se debe, principalmente, a la caída de precios internacionales del petróleo y a la menor producción registrada en el país durante la emergencia.

Solo un 19.8% de estas regalías, es decir US$ 2.4 millones fueron generadas por el petróleo. El 36.5%, es decir US$ 4.4 millones, provienen de los líquidos del gas natural y el 43.7% de las regalías, es decir US$ 5.3 millones, provienen del gas natural.

En cuanto a la producción de crudo, en mayo alcanzó los 31.5 millones de barriles diarios, lo cual significa un 44.2% menos a lo alcanzado en mayo del 2019.

Mientras tanto, la producción de hidrocarburos líquidos (petróleo y líquidos de gas natural) alcanzó los 111 millones de barriles diarios, esto es 18.9% menos que mayo del 2019.

La producción de gas natural, por su parte, alcanzó los 846 millones de pies cúbicos diarios, lo cual significó un 22.1% menos a mayo del 2019 debido a la reducción en la producción del lote 88. También debido al reporte del lote 31-C y Z-2B, los cuales no pudieron ser contrarrestados, informó la SNMPE.