Ante la crisis que golpea al sector hidrocarburos, por la caída del precio del crudo y de la demanda, las empresas que operan lotes en el país evalúan la posibilidad de cerrar pozos en producción, advirtió la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), que planteó que se prorratee el pago de regalías a esa industria para evitar su colapso.

Pablo de la Flor, director ejecutivo de la SNMPE, observó que, de darse el cierre de pozos, se puede tener un impacto serio en la recaudación fiscal, además de llevar a una pérdida importante de empleos en esa actividad, y hasta afectar el suministro de combustible para el sector de generación eléctrica en el norte del país.

Por ello, indicó que la SNMPE ha formulado propuestas al Ejecutivo para ayudar a las empresas del sector a sortear este temporal como, por ejemplo, que se permita a las empresas del ramo prorrogar el pago de sus regalías.

Ese pago, propuso, se puede postergar durante tres meses, con cargo a que esos pagos suspendidos las empresas los puedan abonar en forma prorrateada en los meses subsiguientes, y en la medida en que cambie la situación (se recupere la actividad).

Señaló que la producción actual de petróleo en el país, con un costo promedio de US$ 30 a US$ 32 por barril, no puede ser cubierta por los precios del petróleo (entre US$ 20 y US$ 24), y no les alcanza ni siquiera para pagar las regalías, que son del orden del 30%.

“Con estos precios, muchas de las empresas consideran la posibilidad de cerrar pozos, porque no es posible seguir operando (…). No exagero cuando digo que estamos con una situación que nos lleva prácticamente al colapso del sector hidrocarburos”, acotó.

Impacto en generación

Además, el director ejecutivo de la SNMPE indicó que si se cierran pozos (debido a la caída del precio y de la demanda), se puede paralizar no solo la producción de petróleo, sino también la del gas natural asociado que se extrae junto con el crudo, en lotes que se explotan en el norte del país, y que permiten la generación eléctrica para zonas como, por ejemplo, Piura, Paita y Sechura.

“Hay una dimensión no menos relevante en el norte. La producción de gas asociada es un insumo vital para la generación eléctrica, y esta se podría ver, eventualmente, comprometida como resultado de esta crisis”, citó.

- Producción minera cayó 60% durante la cuarentena -

Debido a la reducción de las operaciones mineras al mínimo de su capacidad operativa, para evitar mayores contagios del covid-19, la producción de esa actividad se redujo en un 60% en las últimas tres semanas, indicó Pablo de la Flor, director ejecutivo de la SNMPE.

Además, indicó que esta situación de cuarentena, que se ha extendido hasta el 12 de abril, también ha ralentizado el ritmo de avance de la construcción de grandes proyectos mineros que se desarrollan en el país (en referencia a los proyectos Quellaveco, Mina Justa, entre otros).

“En esta cuarentena, se ha visto una caída importante de la producción, que es algo que podría recuperarse (este año) si es que las circunstancias se dan en los próximos meses”, señaló.

Indicó que, frente a la caída en la actividad minera, la SNMPE prepara un plan que permita contener el avance del covid-19, implementando protocolos estrictos de salud y seguridad que eviten el contagio, así como reactivar la economía para mitigar los impactos adversos que tendrá en el bienestar de la población la contracción económica que ya venimos viviendo.