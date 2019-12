El Ministerio de Cultura y el Ministerio de Energía y Minas tienen una tarea pendiente para el 2020. Deberán resolver qué procedimiento se aplicará a los 8 contratos de explotación y otros 5 contratos en exploración del sector hidrocarburos que se encuentran operando sin haberse realizado el proceso de consulta previa.

Esto porque, si bien el Convenio 169 de la OIT que otorga el derecho de Consulta Previa a las comunidades nativas entró en vigencia en 1995, la medida no fue implementada en el Perú hasta 2011, cuando el Congreso aprobó una ley para la creación de dicho procedimiento

Sin embargo, durante ese periodo de tiempo, se firmaron contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, los cuales no fueron sometidos a Consulta Previa. No sería hasta un fallo del Tribunal Constitucional en el que se le encomienda la tarea al Estado de resolver dicha situación, ya que Perú se encontraba adherido al Convenio 169 de la OIT. A estos contratos, comprendidos entre 1995 y 2011, se les denomina "zona gris".

En diálogo con Gestión.pe, Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), señaló que en un inicio el Ministerio de Energía y Minas (Minem) propuso homologar los procesos de participación ciudadana realizados en las zonas de influencia de cada uno de los contratos de la “zona gris”.

De la Flor señaló que se intentó realizar la homologación con el Lote 64, a cargo de Geopark en convenio con Petroperú. Sin embargo, este procedimiento fue rechazado por el Ministerio de Cultura.

"Lamentablemente esta posición ha sido descartada por el Ministerio de Culutura pronunciandose en contra considerando que no había tal equivalencia. Hemos expresado reiteradamente esta preocupación frente a los funcionarios del Minem, Minam y Serfor. Hemos conversado con el minsitro respecto a esta co. Estamos frente a una barrera que va a restringir aún más la golpeada inversión", señaló Pablo de la Flor.

El Lote 58: ¿El dilema del huevo y la gallina?

El caso más urgente, señala De la Flor, es el del Lote 58, el cual tiene contrato vigente con China National Petroleum Corporation (CNPC) y contiene importantes reservas de gas natural en la zona de Camisea.

Este lote se encuentra paralizado debido a la solicitud de desbosque de una zona colindante al lote 58, presentada en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por parte de CNPC, no ha sido aprobada por Senace. Esto porque Senace entiende que, si el contrato principal de explotación de hidrocarburos no tuvo consulta previa; se debería hacer la consulta previa para autorizar el desbosque.

"Creemos que los contratos principales que son los de exploraación y explotación no deben quedar comisionados a esta insistencia respecto del componente de desbosque. Si el contrato principal no requirió consulta previa, menos la autorización de desbosque que es un proceso administrativo subordinado. No tiene sentido y constituye una seria amenaza", señala De la Flor.

De la Flor considera que esta situación es alarmante si se tiene en cuenta que el problema de la "zona gris" no es solo para el sector de hidrocarburos, sino también podría suceder en el sector minero.

“No estuviéramos en esta situación si no fuera por el pronunciamiento inconveniente por parte del Ministerio de Cultura que no contribuye a generar las condiciones para atraer las inversiones en exploración. (...) La existencia de estas trabas no hacen sino desincentivar y desalentar la inversión en una actividad que resulta crucial para el desarrollo del sector hidrocarburos”, señala.