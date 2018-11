SNMPE: Inversiones mineras crecen 28% a US$ 3,239 millones de enero a setiembre

Las inversiones mineras alcanzaron los US$ 3,239 millones entre enero a setiembre del 2018, cifra que representó un crecimiento de 28% respecto a similar período del 2017 cuando se reportaron US$ 2,530 millones, informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Asimismo, indicó que sólo en setiembre último las inversiones en el sector minero ascendieron a US$ 489 millones, monto que refleja un incremento de 46.2% con relación al mismo mes de año pasado (US$ 334 millones).

El gremio manifestó que en el período de enero a setiembre, cuatro regiones del sur concentraron aproximadamente el 50% de la inversión minera. Se tratan de las regiones de Ica (US$ 527 millones), Moquegua (US$ 421 millones), Tacna (US$ 337 millones) y Arequipa (US$ 329 millones).

Las mayores inversiones en la industria minera nacional fueron a los rubros de “Planta Beneficio” con US$ 949.5 millones; infraestructura con US$ 736.9 millones y equipamiento minero con US$ 405.6 millones.

Finalmente, se reportó que a setiembre el sector generó 205,000 puestos de trabajo directos.