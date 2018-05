SNMPE: Exceso de regulación hace que inversionistas mineros busquen otros destinos

Ante el incremento en el precio de los metales, como el cobre, zinc, plata e incluso oro, lo que debería venir en la siguiente mitad del año debería ser auspicioso para el sector minero, señaló a gestion.pe Luis Marchese, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

"Debemos ser creativos - como lo indicó el premier Villanueva - y tener un entorno jurídico adecuado para que las inversiones vengan preferentemente al Perú. La minería es una actividad que debe ser regulada y nosotros lo sabemos; pero el exceso de regulación lo que hace es que muchos procesos tomen más tiempo", comentó.

En ese contexto, Marchese indicó que el número de regulaciones ha pasado en los últimos años de 28 a 265 y no solo para las grandes empresas.

"Si las grandes empresas tenemos problemas con las regulaciones, ¿qué pueden esperar las pequeñas?. Hay que acercarnos al problema de la regulación en general y ayudarnos para que haya una mejor formalización. Quizá los pequeños mineros necesiten algunas diferenciaciones por su escala, pero eso es algo que el gobierno debe trabajar", refirió .

A modo de ejemplo, el presidente del gremio indicó que cuando una empresa global quiere invertir - y en un mercado tiene un regulación robusta/racional pero larga y en otro mercado por el tiene una regulación racional, con similares variables a la primera, pero de procesos cortos- escogerá el mercado que demore menos tiempo y le dé predictibilidad al inversionista minero.

"Esta complejidad regulatoria nos juega en contra cuando hay que tomar decisiones. Como país nos corresponde tener regulaciones robustas, técnicas y de análisis, que fluyan y den predictibilidad a los inversionistas (...) Eventualmente se van a otros destinos cuando las regulaciones dificultan su acceso a un mercado", mencionó.

Sin embargo, reconoció que no todo es "una constante". "No todos los yacimientos tienen la misma ley. Si no tenemos yacimientos que fluyen éstos se pueden quedar fuera y perdemos una oportunidad de desarrollo".

Marchese, que participa en el 13 Simposium Internacional del Oro y de la Plata resaltó que "no necesitamos barreras creadas por nosotros. Hay que facilitar las imversiones sin afectar el ámbito social y ambiental", concluyó.