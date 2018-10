Las dilaciones a las que viene siendo sometido el proyecto de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH) agravarán más la crisis por la que atraviesa la industria hidrocarburífera peruana, pues no se cuenta con un marco normativo predecible y estable que aliente la reactivación del sector, afirmó el gerente general de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Pablo de la Flor.

En la actualidad, la producción y reservas petroleras han caído 40% y 25%, respectivamente. Sólo se produce menos de la quinta parte de lo que consumimos y nuestra balanza comercial de hidrocarburos cerraría el año con un déficit superior a los US$ 2,700 millones.

De la Flor acotó que el gremio se encuentra sumamente preocupado por la falta de articulación que distintas entidades del Ejecutivo vienen mostrando frente a la nueva ley de hidrocarburos, cuya aprobación en el Congreso busca revertir la actual crisis que golpea al sector.

“En las últimas semanas hemos sido testigos de las idas y venidas por parte de varios ministerios involucrados en el tema, pese a que el proyecto de la nueva ley de hidrocarburos fue producto de una iniciativa presentada por el propio Ejecutivo”, enfatizó.

Explicó que tras un intenso debate técnico y descentralizado promovido por la Comisión de Energía y Minas, el proyecto se encontraba en agenda para ser visto por el Pleno; pero ahora regresará nuevamente a la misma comisión tras las “observaciones de última hora” hechas por algunos ministerios.

“El gobierno debe dar señales concretas de que tiene voluntad política de apoyar la reactivación del sector hidrocarburífero. Para ser competitiva y atraer mayores flujos de inversión, esta industria requiere de un entorno facilitador, transparente, estable y predecible”, expresó el gerente general de la SNMPE.

Ingresos para el Estado

La producción de petróleo se ha reducido a menos de 43,000 bpd y podría contraerse aún más en lo inmediato si no se toman medidas correctivas urgentes, informó De la Flor, tras señalar que en el 2011, las empresas de hidrocarburos aportaron más de US$ 2,000 millones como regalía, mientras que el año pasado contribuyeron con menos de US$ 800 millones debido a la crisis que azota al sector.

Sin embargo, si se aprueba la nueva ley, la producción petrolera podría alcanzar 114,000 bpd en los próximos cinco años, lo que llevaría a que el aporte al Estado, bajo el esquema de regalías propuesto, ascendería a casi US$ 1,800 millones.

“Se están perdiendo cientos de puestos de trabajo y el Estado está recibiendo cada vez menos ingresos debido a la recesión que golpea a la industria”, agregó.



La nueva ley, comentó movilizará inversiones por US$ 6,600 millones que generarán más de 2,000 puestos de trabajo directos (sólo en actividades de perforación y campamentos).

Además, establece aportes para la remediación ambiental a cargo del Fondo Nacional del Ambiente y la ejecución de proyectos de desarrollo en las comunidades vía el Fondo de Adelanto Social.