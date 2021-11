El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Ricardo Márquez, se manifestó en contra de la moción de vacancia presentada en el Congreso contra el presidente de la República, Pedro Castillo.

“Los gremios no estamos por la vacancia. Tenemos que tratar de que haya estabilidad jurídica y especialmente que se respete el estado de derecho”, indicó a la salida del Seminario Perú Mipymes.

“Tenemos que ser claros, no solo la pequeña, sino también el resto de empresas medianas y grandes necesitamos un entorno en el cual podamos seguir adelante invirtiendo sin temores, sin dudas”, agregó.

Por otro lado, Márquez subrayó que la posición del empresariado es que se deben respetar las instituciones y la estabilidad que representan para el país.

“No puede haber un país que en cinco años tenga tres presidentes. No vamos a dejar que se destruya el país, no vamos a dejar que se destruyan las instituciones... Todos sabemos lo que estamos hablando acá, eso de la constituyente no crea estabilidad, es al contrario”, agregó.