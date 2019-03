SNI: “Se requiere impulsar nuevos sectores que permitan retornar a crecimiento del 6%”

El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ricardo Márquez, señaló la necesidad de implementar políticas sectoriales que permitan generar empleo formal en los próximos 18 meses y reducir la pobreza. Asimismo, señaló que las tasas de crecimiento de la economía registradas a partir del año 2013 no son las necesarias para mejorar la calidad de vida de los peruanos.

En esa línea, señaló que, entre el 2008 y el 2012, la economía peruana creció en promedio 5.4% anual, lo cual propició que el empleo formal del sector privado aumente en 7.8% anual, debido principalmente a una política sectorial orientada a la minería y a la agroexportación, que fue y sigue siendo exitosa.

Sin embargo, estos factores que impulsaron el crecimiento estaban vinculados a un entorno propicio de la promoción de la inversión privada y a un vigoroso crecimiento de China que demandaba cada vez commodities para su desarrollo industrial, situación que ha ido cambiando en los últimos años.

Por esta razón, indicó Márquez, para retomar las tasas de crecimiento registradas hasta el 2012, se necesita contar con sectores adicionales a la minería y a la agroindustria que impulsen el crecimiento económico. “Necesitamos que estos sectores sigan creciendo con éxito, pero para ello se requiere impulsar nuevos sectores que permitan retornar a una senda del crecimiento anual de 6%”, expresó.

Asimismo, Márquez sostuvo que el país requiere fortalecer y reactivar sectores productivos generadores de valor agregado, de alto potencial de crecimiento y de alta incidencia en empleo. Por ello consideró que deben implementarse políticas sectoriales para acuicultura, forestal, pesca de consumo humano directo, textil y confecciones, y para la industria del conocimiento.

En cuanto al sector confecciones, destacó que se trata de una actividad económica descentralizada y orientada principalmente a la generación de puestos de trabajo dirigidos a la mujer; y que se puede reactivar en forma inmediata, debido a que cuenta con capacidad instalada de plantas y fábricas no utilizadas. La cadena textil-confecciones exportó US$ 2,177 millones en el 2012 y el año pasado las ventas al exterior fueron de US$ 1,400 millones.

Además, indicó el titular del gremio, otros sectores potenciales son las industrias del conocimiento, como la exportación de software, marketing digital, servicios de ingeniería y arquitectura, creatividad audiovisual, franquicias, biotecnología, entre otros.

Bajo estos argumentos, Márquez solicitó al Gobierno la urgente necesidad de tomar la decisión de impulsar nuevos sectores de la actividad productiva orientada a la exportación no tradicional.

“Consideramos que si se aplican políticas específicas para los sectores productivos mencionados, no sólo se reduce la vulnerabilidad externa de exportar commodities, sino que tendríamos una economía más diversificada, con mayor valor agregado y con mayor grado de empleo formal. Necesitamos un cambio de rumbo”, añadió.