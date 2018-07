SNI: México representa destino ideal para exportaciones de caucho

México tiene una de las industrias automovilísticas más potentes de Latinoamérica y, por ello, constituye un destino ideal para las exportaciones peruanas de productos de caucho ; afirmó la Sociedad Nacional de Industrias ( SNI ).

Según un reporte del Instituto de Estudios Económicos y Sociales ( IEES ) de la SNI, si bien la oferta exportadora del Perú es aún pequeña en comparación con otros países de la región, nuestros envíos de productos de caucho y sus manufacturas al exterior pueden seguir creciendo e incrementando su participación en la cuota mundial, especialmente a países de la región, como México, que en el 2017 importó un total de US$ 6 862 millones por productos manufacturados de caucho, principalmente neumáticos nuevos, manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer, tubos de caucho vulcanizado, entre otros.

“El país norteamericano, uno de los mayores productores de vehículos automotores, importa productos de caucho desde más de 100 países del mundo y el Perú se encuentra entre los 25 primeros, por lo que hay una gran oportunidad de seguir creciendo”, señala el IEES .

Exportaciones de productos de caucho

El IEES informó que las exportaciones peruanas de productos de caucho crecieron 4.8% el 2017 explicado fundamentalmente por el incremento en el precio promedio de exportación (al pasar de US$ 3.6 por kilo en el 2016 a US$ 3.9 por kilo en el 2017).

Las exportaciones de productos de caucho, en los primeros cuatro meses del 2018, ascendieron a US$ 22.5 millones, valor inferior en 10.4% respecto al mismo periodo de 2017. Este retroceso se debió por una menor cantidad exportada ante una reducción de la demanda de nuestros principales socios comerciales. El volumen exportado cayó en 1.1 mil toneladas asociado principalmente a productos manufacturados de caucho.

Por otro lado, el valor de las importaciones de productos de caucho también aumentó (8.7%) asociado a un mayor volumen importado y al incremento del precio promedio de importación (al pasar de US$ 3.7 por kilo en el 2016 a US$ 3.9 por kilo en el 2017). Las cifras asociadas a la balanza comercial de productos de caucho muestran que durante el periodo 2012 y 2017, las importaciones superaron a las exportaciones en US$ 638 millones anuales en promedio.