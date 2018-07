SNI: Mesa de trabajo para pesca de CHD ayudaría a multiplicar exportaciones

El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ricardo Márquez, solicitó al Ejecutivo la conformación de una mesa de trabajo de Pesca para Consumo Humano Directo (CHD) , con el propósito de agilizar los trámites para la exportación de productos del sector.

Márquez explicó que los principales objetivos de esta mesa serían: 1) destrabar los problemas para la emisión de certificados sanitarios por parte del Sanipes ; y 2) tener un canal de comunicación continuo con los funcionarios de Sanipes para los casos en que haya inconvenientes con los documentos de los países de destino.

Este último problema actualmente está incrementando los costos de exportación debido a los días que tienen que permanecer los lotes en almacenamiento.

El titular de la SNI indicó que esta mesa debería estar integrada por el director ejecutivo de Sanipes, los directores de Certificación y de Inspecciones de la entidad; y por representantes de Cancillería, OCEX, OEFA, ANA, Sunat y del sector privado.

El dirigente industrial afirmó que el sector peruano de pesca para consumo humano directo exporta actualmente US$ 1,000 millones al año, pero tiene el potencial de multiplicar estos valores en un corto periodo, alcanzando niveles similares a los que tienen Ecuador (US$ 4,000 millones) o Chile (US$ 6,000 millones). De ahí, la importancia y urgencia de contar con una mesa técnica que facilite las exportaciones.

Asimismo, dijo que el Perú necesita de sectores que generen empleo rápidamente, y uno de ellos es el de pesca para consumo humano directo y la acuicultura.

“En la pesca para CHD y acuicultura no hay mucho espacio para que intervenga la robótica, sino que se requiere trabajadores especialmente cualificados; por eso, es un sector que puede generar empleo más rápido que otros”, manifestó.

“No puede haber plantas con el atún listo para procesar y exportar, pero que se encuentran paradas esperando la autorización de Sanipes. Necesitamos protocolos de control más rápidos, como ocurre con la agroexportación con Senasa”, expresó.

Agregó que una autorización debería demorar entre 24 y 48 horas, pero actualmente tardan más de 20 días.

Por otro lado, Carlos Milanovitch, presidente del Comité de Pesca y Acuicultura del gremio, detalló que en Paita hay 30 empresas pesqueras para CHD, de las cuales solo 20 están operando y 10 están paralizadas; lo que estaría afectando el empleo de unas 20 mil personas.