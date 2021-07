La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) advirtió que la desatención del Estado a la acuicultura traería como consecuencia la imposibilidad de crear unos 200,000 empleos directos y un millón de puestos indirectos.

El gremio puso como ejemplos a Chile y Ecuador, cuyos gobiernos apoyan decididamente al sector acuícola. Mientras Chile exporta anualmente productos acuícolas por un valor que sobrepasa los US$ 5,000 millones, las ventas al exterior de Ecuador, llegan a los US$ 2,500 millones por año. En el Perú, las exportaciones acuícolas llegaron a los US$ 300 millones en el 2019 que fue su mejor año.

El director de la SNI, Alfonso Miranda, consideró que el Ministerio de la Producción (Produce) no tiene un “verdadero compromiso” en la promoción de la acuicultura, al no promover el debate de la Ley de Promoción de la Acuicultura en el Congreso de la República.

“Desde la semana pasada se había priorizado el debate para la aprobación de la Ley de Promoción de la Acuicultura, pero se ha preferido tocar otros temas, dejando de lado el tema de la acuicultura”, señaló.

“Los congresistas se han visto sorprendidos que no participara virtual ni presencialmente el propio Ministro de la Producción, delegando esa responsabilidad a funcionarios de Produce con muy buena intención, pero de menor jerarquía”, añadió Miranda.

Recordó que, en 2015, el Estado declaró a la acuicultura como una actividad de “interés nacional” y la reconocía por su gran potencial, como uno de los nuevos “motores de la economía”, para contribuir al desarrollo del país.

El ejecutivo informó que el aporte de la acuicultura en los países que la han desarrollado iguala y en muchos casos, supera al de la pesca tradicional, contribuyendo así a la generación de empleo inclusivo de manera descentralizada, produciendo alimentos de alto contenido proteico, y cuando se exporta, la generación de importantes ingresos de divisas.

Sin embargo, manifestó que, en nuestro país, la acuicultura se ubica en el quinto lugar en Sudamérica, “y con grandes posibilidades en terminar en el último en nuestra región a pesar de tener 3,000 kilómetros de litoral, así como ríos, lagos y lagunas en la sierra y selva altamente productivos”.