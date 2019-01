SNI: Cae producción de maquinaria para minería en 10.1% a octubre del 2018

La producción industrial del sector metalmecánico peruano creció 10.2% entre enero y octubre de 2018. Este segmento provee bienes de capital como maquinarias, equipos e instalaciones, así como artículos y suministros para la industria, minería, construcción, transporte y otros sectores.

La subida fue impulsada por la mayor demanda interna generada por el crecimiento de la inversión pública y privada, indica el reporte sectorial del Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

El reporte detalla que entre las actividades más dinámicas del sector metalmecánico, destacan la mayor producción de motores, generadores, transformadores (132.8%), motocicletas (22.8%), partes, piezas y accesorios para vehículos (15.3%), carrocerías para vehículos automotores (8.5%), y otros productos elaborados de metal (7.1%).

Además, incluyen motores y turbinas (6.8%), artículos de cuchillería, herramienta de mano y artículos de ferretería (6.7%), productos metalmecánicos para uso estructural (6.6%), otros hilos y cables eléctricos (6.3%) y pilas, baterías y acumuladores (3.9%).

En contraste, otras ramas industriales de este sector registraron deterioros en su producción, como las de fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal (-1.5%), bombas, compresores, grifos y válvulas (-5.2%), maquinaria para minería (-10.1%), maquinaria para uso doméstico (-12%), y otros tipos de maquinaria para uso general (-13.5%).

De acuerdo al IEES, entre enero y octubre de 2018, el aporte por tributos internos de las industrias dedicadas a la elaboración de productos metálicos, maquinarias y equipos se incrementó 6.7% en términos nominales, alcanzando los S/ 911,5 millones. En el mismo período de 2017, fueron S/ 854.4 millones.

Este monto significó el 7.6% del total de los tributos internos aportados por el sector manufactura. El reporte destaca que entre los años 2011 y 2017, los tributos internos aportados por las industrias del sector metalmecánico acumularon S/ 7,138 millones.

En cuanto a los créditos directos otorgados a empresas que fabrican productos metálicos, maquinarias y equipos, y fabricación de vehículos y equipos de transporte; estos ascendieron a S/ 5,219 millones a octubre de 2018.

Exportaciones



Según últimas cifras registradas, entre enero y octubre de 2018, las exportaciones de productos metalmecánicos sumaron US$ 486 millones FOB, lo cual representa un monto superior en 13.5% al mismo periodo del año pasado (US$ 428 millones).

Este incremento se ve explicado por las mayores ventas de vidrios enmarcados, que creció en 1,078% en ese periodo, ascendiendo a US$ 41.9 millones. Fueron impulsadas por la mayor demanda de Estados Unidos.

Además, partes de máquinas y aparatos (que creció en 35.9%, ascendiendo a US$ 23.9 millones); y máquinas de sondeo o perforación, entre otros productos (que creció en 13.8%, ascendiendo a US$ 20.3 millones).

El reporte detalla que las ventas al exterior de productos metalmecánicos se dirigieron a 116 países, siendo el mayor mercado los Estados Unidos con US$ 127.6 millones FOB en los primeros 10 meses del 2018. Le siguen Chile (US$ 77.7 millones FOB), Ecuador (US$ 56.1 millones FOB), Bolivia (US$ 41 millones FOB) y México (US$ 27.6 millones FOB).