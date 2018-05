SNI sobre alza de ISC a cigarrillos: no bajará el consumo y crecerá el contrabando

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF), David Tuesta, cumplió con lo que ya había advertido: incrementar el ISC a los cigarrillos a fin de desincentivar su consumo.

El incremento que se aplicará desde hoy será de S/ 0.27 por cada cigarrillo.

Al respecto, Raúl Saldías , presidente de la Comisión de Lucha Contra el Contrabando de la Sociedad Nacional de Industrias ( SNI ) conversó con gestion.pe y señaló que el efecto de la medida no será reducir el consumo sino aumentar el contrabando y la adulteración de los productos.

"Anoche salió una edición extraordinaria en El Peruano para incrementar el ISC a distintos productos, incluido el tabaco. Somos de la opinión que al elevar el ISC a estos productos lo único que hace es que se incremente la ilegalidad en el país, es decir el contrabando y la adulteración que son lacras con la que el sector privado tiene que enfrentarse y que el Estado no ha podido reducir", comentó.

En ese sentido, mencionó que el Estado, en vez de evitar que un adulto deje de consumir un producto aumentando su precio, lo que debe hacer es cuidar que los menores de edad no tengan acceso a bebidas alcohólicas y cigarrillos.

"Las personas que consumen bebidas alcohólicas como tabaco son mayores de edad. Hacer que un consumidor mayor deje de comprar un producto porque es más caro no tiene sentido. Uno no logra que la gente no consuma subiendo los precios. Lo que hará la gente será acceder a un producto sustituto ilegal", insistió.

A modo de ejemplo, explicó que solamente el ISC en cigarrillos te dice que la caja aumentará en S/ 2. Es decir, si antes constaba S/ 10, ahora costará S/ 12. "Las cajetillas de cigarrillos de contrabando que uno consigue en cualquier puesto de venta es de S/ 2, si soy una persona que tengo adicción al tabaco, voy a dejar de pagar S/ 2 más por una cajetilla y voy a comprar seis cajetillas a S/ 2", sostuvo

"Si el Estado necesita ingresos tiene para nutrirse el IGV, Impuesto a la Renta y el ISC. El gravar algunos productos de forma excesiva va afectar la demanda de estos productos y esto va a generar que las empresas tendrán menos utilidades y por ende al Estado se le caerá la recaudación de la Renta, IGV e ISC", advirtió Saldías.

A esto se suma que hoy vende en contrabando casi 800 millones de cigarrillos ilegales. "Antes que hubiera el último incremento de impuestos en el sector tabaco tenía el 13% de productos ilegales. Ahora se estima que han pasado el 20%. Y con este nuevo incremento regresaremos a la figura del 2003 cuando el 40% del mercado de cigarrillos del Perú era ilegal", detalló.

Asimismo, dijo que el Estado debe establecer un control de fronteras que hoy en día es inexistente. "En el Perú ingresa el contrabando a lo largo de todos los kilómetros que tenemos en la frontera y se hace bajo la presencia de las autoridades que están en los puestos de control que ante la incapacidad de poder afectar a los contrabandistas simplemente los dejan pasar", lamentó.

En la misma línea, Andrés Choy , presidente de la Asociación de Bodegueros señaló que la experiencia demuestra que el incremento en el ISC aumentó la falsificación de estos productos.

"El Gobierno realizó un incremento excesivo del 157% al ISC en mayo del 2016, y no logró reducir el consumo. Solo logró incrementar el contrabando y la falsificación de estos productos. A diario se incauta productos de contrabando de este tipo", señaló.