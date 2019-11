Danilo Salazar, presidente de la Federación Médica del Perú, afirmó que “no se ha incrementado” el presupuesto del Seguro Integral de Salud (SIS) pese al anunció presidencial de extender la afiliación al SIS a todos los peruanos que no cuenten con seguro médico.

El galeno afirmó -asimismo- que los médicos del Ministerio de Salud acataran un paro de 48 horas, que se inicia hoy, en demanda del incremento del presupuesto 2020 para el sector, dado que ‘es muy poco’. El lunes, la ministra de Economía anunció un incremento de S/ 278 millones para este sector, tras pasar de un presupuesto de S/ 18,217 millones a S/ 18,495 millones.

“Nosotros acatamos un paro fundamentalmente para que se incremente le presupuesto en el sector Salud. No es posible que se haya incrementado únicamente (el presupuesto en) S/ 278 millones con relación a este año. Es muy poco”, aseguró en diálogo con radio Exitosa.

Agregó que en el SIS existen a la fecha 18 millones afiliados. “Y se vienen 4 millones más y no se ha incrementado absolutamente nada el presupuesto en el SIS (con) lo cual para el mes de julio del 2020 ya no vamos a tener absolutamente nada y por lo tanto nuestros pacientes no van a tener equipos, insumos, medicamentos, entre otros, lo que todos los años venimos repitiendo”, precisó.

“Por favor, le pedimos a nuestra ministra de Economía para que pueda incrementar el presupuesto” , agregó.

Cabe precisar que la titular de Economía aseveró que para el SIS el presupuesto asignado el 2020 es de S/ 1,893 millones que incluye el tratamiento de hemodiálisis a nivel nacional, atención de emergencias y enfermedades de alta complejidad.

En otro momento, pidió que “de una vez por todas” se disponga la rectoría del Ministerio de Salud (Minsa) en materia de salud a nivel nacional dado que “los gobiernos regionales hacen lo que les da la gana”. Otra de las demandas de los médicos -dijo- es que el presupuesto asignado para el 2020 no alcanzaría para el tercer tramo de incremento salarial.

“Este es un paro a nivel nacional de todos los que trabajamos en el Minsa que durará 48 horas. No obstante, esta totalmente garantizado -pese al paro- las emergencias y los cuidados críticos”, subrayó.