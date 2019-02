Singapur será el país más rico del mundo en el año 2050

Singapur está listo para ser una de las economías más ricas del mundo para el año 2050 — en base a los ingresos per cápita — según un estudio realizado por Knight Frank y Citibank, citados por el portal web Megaricos.

Mientras que Hong Kong, Taiwán y Corea del Sur encabezan la lista por detrás del rápido crecimiento en la región asiática. Aun más, se espera que los multimillonarios asiáticos superen en número a sus homólogos de América del Norte y Europa occidental en 2050.

Citibank y Knight Frank, compilaron la lista, a través de extenso análisis basado en parte en entrevistas con mega ricos que poseen US$ 25 millones o más en activos invertibles.

Por otra parte, Singapur encabezó la lista en los rankings del 2010 y se espera que mantengan el mismo lugar hasta año 2050, cuando su PBI será de US$ 137,710 per cápita.

Se espera que Hong Kong con US$ 116,639, Taiwán: US$ 114,093; Corea del Sur: US$ 107,752 y los Estados Unidos: US$ 100,802, completen la lista de los cinco primeros.

Danny Quah, del London School of Economics predice que para el año 2050, el centro de gravedad económico mundial será en algún lugar entre la India y China, señaló el informe. En 1980, el centro de la economía mundial estaba en el medio del Atlántico.

Grainne Gilmore, director de investigación residencial del Reino Unido para Knight Frank, señaló que actualmente hay alrededor de 18.000 multimillonarios, o aquellos con al menos US$ 100 millones en activos en toda la región que abarca el sudeste de Asia, Japón y China.

Esta cifra se espera que crezca a más 40,000 para el año 2019.