Sineace reconoce acreditación otorgada a 13 programas de la USMP

La acreditación otorgada por una agencia internacional a un doctorado, seis maestrías y cinco programas de estudio de pregrado de la Universidad San Martín de Porres (USMP) fue reconocida por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace), en mérito del cumplimiento de los estándares de calidad.

Se trata de los programas de pregrado en Ciencias Administrativas, Administración de Negocios Internacionales, Gestión de Recursos Humanos, Ciencias Contables y Financieras; y Economía.

Del mismo modo, del doctorado en Ciencias Contables y Financieras, y de las maestrías en Administración de Negocios, Negocios Internacionales, Gestión de Recursos Humanos, Gestión Pública, Ciencias Contables y Financieras, y Economía.

Estos programas fueron acreditados por la Accreditation Council for Business Schools and Programs, INC – ACBSP, agencia acreditadora internacional autorizada por el Sineace.

Por otro lado, la agencia acreditadora ICACIT de Perú, que acreditó al programa de estudios de Ingeniería Industrial.

Al respecto, el rector de la USMP, José Antonio Chang Escobedo, señaló que “su compromiso es por la calidad educativa y están convencidos de que la acreditación es el camino”.

“La USMP comenzó con sus procesos de autoevaluación y evaluación por pares el 2001. Fue una decisión institucional y ahora estos son los resultados”, dijo.

A su turno, el decano de la Facultad de Ciencias Administrativas de la USMP, Daniel Valera Loza, indicó que “lo más importante para la universidad es estar actualizados permanentemente”.

El director de Evaluación y Acreditación de Educación Superior Universitaria del Sineace, Sandro Paz Collado, explicó que “las agencias acreditadoras internacionales o nacionales también buscan lo mismo que Sineace, que es mejorar de la calidad de las universidades”.