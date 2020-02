Sunafil publicó la nueva directiva sobre el ejercicio de su función inspectiva, aclarando dudas que existían acerca de cuánto pueden hacer o solicitar los inspectores de Sunafil al momento de realizar inspecciones laborales. Entre los puntos sobre los cuales se han pronunciado está la subordinación de las investigaciones al Poder Judicial.

Hasta ahora, Sunafil decía que los casos ante el Poder Judicial eran independientes de las investigaciones realizadas por Sunafil, por lo que no importaba que hubiese un proceso judicial en curso, Sunafil podía continuar investigando. Sin embargo, ahora reconocen que si hay un proceso judicial en curso, Sunafil debe archivar su inspección.

“Esto es muy importante”, comenta Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama, ya que una estrategia común en los sindicatos era demandar un asunto laboral ante el Poder Judicial y a la Sunafil a la vez. Esto ya no sería posible.

Toyama además comenta que “había casos donde el Poder Judicial y la Sunafil resolvían de manera distinta, aplicando criterios distintos”. La nueva directiva pondría un fin a esto. “Reconoce que el Poder Judicial pesa sobre cualquier otro proceso”.

Intervención policial

Por otro lado, la directiva ha regulado cómo debe actuar la Sunafil para solicitar ayuda policial para entrar a empresas donde no se les da el acceso. Toyama señala que antes de la publicación de la directiva el tema de la intervención policial era “secreto” y las empresas no tomaban conocimiento de la presencia de los policías hasta que les tocaban la puerta.

Ahora, la Sunafil debe acudir a un juez para la solicitud de intervención policial. Esto genera “predictibilidad para las partes”, indica Toyama, quien agrega que es extremadamente positivo que ahora se cuenten con plazos para actuar por parte de Sunafil para este procedimiento.

Acta de infracción

También se ha dispuesto que el acta de infracción final no puede contener hechos, fundamentos ni conclusiones distintas a las advertidas en las medidas de actuaciones inspectivas. Es decir, si algo no se advirtió en la hoja de investigación, no puede ser materia de sanción, aun si es un hecho cierto.

César Puntriano, socio del estudio Muñiz, comenta que, si se incumple esto, el superior jerárquico del inspector encargado del procedimiento deberá cerrar el procedimiento, “sin perjuicio de ordenar una nueva visita inspectiva”.

Comunicación

Si en la inspección se detectan infracciones que impacten en normas de seguridad social, debe informarse a la ONP, AFP, Essalud y Sunat. Esto llenaría vacíos en los cuales Sunafil no puede intervenir o emitir pronunciamientos.





- Diez minutos para apersonarse -

Comparecencias. Se ha dictado que cuando el inspector cite a una comparecencia deberá esperar como máximo diez minutos al inspeccionado. El inspeccionado tiene dos días hábiles para presentar su justificación. César Puntriano, socio del estudio Muñiz, comenta que el lapso de diez minutos ha sido fijado de manera discrecional y que “no se dice cuánto se debe esperar al inspector”.