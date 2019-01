Se simplificarán procedimientos para obtener licencias de funcionamiento

Actualmente, el Perú ocupa el lugar 125 de 190 países en el indicador “apertura de negocio”, que es medido por el Banco Mundial en el ranking Doing Business 2019.

En promedio, un peruano demora 24.5 días y realiza ocho trámites para lograr abrir un negocio. Uno de estos trámites es la obtención de la licencia de funcionamiento.

En diciembre del 2016, el Gobierno dio un primer paso para agilizar la obtención de este tipo de licencias, pues se modificó la Ley Marco de Licencias de Funcionamiento.

En dicha norma, se establecen cambios, como que el costo de la licencia no sea superior a una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), que no se exige una cantidad determinada de estacionamientos dependiendo de la zona donde se ubique el negocio, que no será necesario tramitar una nueva licencia si se incursiona en un giro similar al que ya opera, entre otros (Gestión 16.12.2016).

El Ministerio de Vivienda, rector de los trámites de licencias de funcionamiento, ya validó los trámites estandarizados.

Ahora el Ejecutivo dará un segundo paso para simplificar aún más la obtención de las licencias de funcionamiento de los negocios, pues a más tardar la primera semana de marzo se publicará la estandarización de los procedimientos y requisitos que deben solicitar las municipalidades para este fin.

- Licencias “en combo”



Fuentes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) revelaron a Gestión, que se reducirán los cerca de 50 trámites que existen para obtener una licencia de funcionamiento, a solo diez procedimientos estandarizados. Es decir, el trámite en cualquier municipalidad del país tendrá el mismo procedimiento.

Actualmente la licencia de funcionamiento y las de evaluación de riesgos, también conocida como de Defensa Civil, son dos trámites diferentes, con diferentes procedimientos.

Si un municipio no responde a una solicitud a tiempo, la licencia de funcionamiento será otorgada automáticamente.

A partir de la publicación de la estandarización de las licencias de funcionamiento, se tendrán diez procedimientos en combo. Con ello, si una persona va a hacer el trámite de licencia, también estará incluida la inspección de seguridad.

Según las fuentes, con estas modificaciones las municipalidades no tendrán necesidad de cambiar sus Textos Únicos de Procedimientos Administrativos (TUPA), sino solo adecuar los procedimientos estandarizados para las licencias.

- Otros trámites



Gestión también conoció que otros dos trámites tendrán procesos estandarizados en todo el país. El primero de ellos es el de las licencias de construcción.

Para ello, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) viene trabajando en esta estandarización de procedimientos.

Lo mismo sucede con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que trabaja en estandarizar los procesos para la obtención de licencias de conducir. En ambos casos, desde la PCM esperan que se publiquen las normas respectivas en los próximos meses.

Una vez publicadas, se habrá logrado la validación de la metodología que permitirá estandarizar 200 trámites en los próximos tres años, trabajo que el Gobierno realiza junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).