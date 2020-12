Siete proyectos mineros iniciarán su construcción el próximo año, los cuales demandarán una inversión total de US$ 3,577 millones, informó este martes el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

El titular del sector, Jaime Gálvez, resaltó que el proyecto más importante del referido grupo será Yanacocha Sulfuros, en Cajamarca, por US$ 2,100 millones, el cual permitirá el incremento de la producción de oro nacional.

El ministro sostuvo que también se espera el inicio de la construcción del proyecto Corani, localizado en Puno, con una inversión estimada de US$ 579 millones.

El proyecto aurífero San Gabriel, en Moquegua, con inversiones ascendentes a US$ 422 millones, y la Ampliación Shouxin, de hierro, ubicado en Ica (US$ 140 millones), también forman parte del paquete de inversiones que iniciaría su ejecución en los próximos 12 meses.

Otros proyectos importantes que se llevarán a cabo son el nuevo tajo de Pampacancha (Cusco), Optimización Inmaculada (Ayacucho) y Chalcobamba Fase I (Apurímac).

“Todos estos proyectos suman alrededor de US$ 3,577 millones, que no es poco para la inversión minera nueva en el último año, y que se suma a lo destinado por las empresas para el sostenimiento de minas, y que normalmente llega a US$ 3,000 millones”, puntualizó, Gálvez.

En otro momento, el ministro indicó que, a corto plazo, el principal proyecto de inversión a gas natural en camino es “Siete Regiones”, iniciativa que será licitada en el primer trimestre de 2021 y permitirá construir redes de distribución en 14 localidades en el centro y sur peruano, con un plan mínimo de cobertura de 133,000 conexiones para los primeros 8 años.

Las declaraciones las dio desde Callao, donde participó de la ceremonia de conexión a gas natural para el Hospital Alberto L. Barton Thompson, que se convierte en el usuario un millón de este recurso en la capital.