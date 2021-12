Una reciente encuesta realizada por PwC Perú, revela que el 77% de empresas -siete de cada diez- ya retornaron a las oficinas durante 2021 o planean hacerlo en 2022, principalmente en el mes de enero, según han respondido el 30% de las compañías consultadas (ver cuadro más abajo).

La modalidad del retorno es principalmente una combinación entre lo presencial y lo virtual (80%); mientras que el 20% restante será en jornada completa.

“Seguramente la asistencia al centro laboral será inicialmente por días en un modelo híbrido entre remoto y presencial, lo cual demanda una planificación más estructurada para definir los días y las labores a realizar en las oficinas. Este nuevo modelo de trabajo seguirá perfeccionándose y formará parte de la nueva normalidad que se vislumbraba al inicio de la pandemia”, señaló Oscar La Torre, socio de Consultoría de Negocios de PwC.

Fuente: PwC

Beneficios por Navidad

En cuanto a los beneficios, el 97% de las empresas considera otorgar algún regalo/obsequio a sus trabajadores por Navidad, conocido como aguinaldo navideño. Estos son entregados en el 99% de los casos a todos los niveles de la empresa y 1% solo a operarios.

Entre las opciones de regalo están: vale de pavo (46%), canasta navideña (38%), gift card (37%), panetón (26%), vale de alimentos (21%), bono en efectivo (7%), entre otros.

Respecto a celebraciones, el 67% de empresas participantes han considerado realizar algún tipo de actividad por fiesta de fin de año. Así, al menos el 68% de ellas planea una fiesta virtual, el 23% sorteos; un 21% celebración presencial; y un 13% concursos.

En tanto, para el 24 y 31 de diciembre, el 46% de empresas prevé que no tendrá labores, mientras que otro 46% solo trabajarán hasta el mediodía. Un 6% mantendrán el horario regular. Los días no laborables serán tomados a cuenta de vacaciones para un 46%, mientras que para un 34% serán días libres y un 16% tendrá que compensar las horas en un futuro. El 13% de empresas encuestadas considera dar la semana del 24 al 31 de diciembre libre para los trabajadores.

Para 2022, el 59% de empresas participantes del estudio planea continuar o implementar un horario de verano. Aquellas organizaciones que ya tienen implementado este beneficio (41% de los participantes en el estudio) han optado por las siguientes modalidades:

Dato

-La encuesta realizó en base a las respuestas recibidas por 70 empresas del mercado peruano, pertenecientes a diferentes sectores económicos. El 16% de las respuestas provienen de empresas con una facturación anual mayor a los US$ 300 millones anuales, 21% de empresas que facturan entre US$ 100 y 300 millones, 37% de empresas que facturan entre US$ 30 y 100 millones, y un 26% provienen de empresas que facturan menos de US$ 30 millones anuales.