Este jueves se desarrolla una nueva sesión del Consejo de Ministros en Palacio.

Entre los temas por revisar se encuenta el informe elaborado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) sobre la Remuneración Mínima Vital (RMV).

Como se recuerda, el sueldo mínimo, de S/ 930, no se incrementa desde el 2018.

Si bien ahora solo es la revisión del informe, hace un par de meses, la titular del sector, Betssy Chávez, dijo que “es importante hablar del incremento, y que tiene que pasar por una evaluación técnica”.

¿Cuál es el impacto económico?

El exministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, dijo a gestion.pe el resultado de este incremento va a signficar una mayor informalización en el Perú.

“La primera impresión es subrayar la irresponsabilidad del MTPE y de su ministra Betssy Chávez que claramente está cumpliendo un compromiso no con los trabajadores sino con las fuerzas sindicales. Con lo cual, debería redifirnir su Ministerio, no de Trabajo, sino Ministerio para los Sindicatos. Esta es una norma que va a ayudar a poquísimas personas y deja desamparado y cierra las puertas para ese más de 75% de la PEA que trabaja en la informalidad”, resaltó.

“Lamento mucho que el presidente y el Consejo de Ministros lo revise, me parece muy mal el procedimiento y económicamente hablando es un pésimo momento. Es cierto que los precios están subiendo pero con esto no se está ayudando a la gran masa de la población, sino a las fuerzas sindicales. Hay un desenfoque completo a la medida”, agregó.

Asimismo, el economista dijo que con las condiciones actuales la RMV debiera ser actualizado en función a la informalidad que tiene el país. “En el Perú, el salario mínimo, respecto al salario promedio, es uno de los más altos de la región, representa el 70% del salario promedio. Adicionalmente, no estamos en una etapa de crecimiento vigoroso, nadie genera empleo”.

En Lima, según el Informe de Situación del Mercado Laboral del INEI, el ingreso promedio varía entre S/ 984.2, para los trabajadores con educación primaria completa, S/ 1,228.2, para los que poseen educación secundaria, hasta los S/ 2,938.5 para los trabajadores con formación universitaria.

“Dado esto, y considerando que más del 50% de la población adecuadamente empleada gana en promedio menos de S/ 1,100, podríamos estar tentados de concluir que un aumento de la RMV de S/ 930 a S/ 1,100 tendría un gran efecto. Sin embargo, no podemos adelantarnos menos aún en estos días en que estamos luchando para reactivar la economía luego de varios meses de fuertes restricciones”, señala Claudia Sícoli Pósleman, directora de la carrera de Economía de la UP.

Según indica, el principal efecto negativo que podría causar esta medida es el cierre de numerosas mypes que están contratando trabajadores en condiciones de subempleo. Según datos del INEI, el 84% del subempleo visible (menos de 35 horas a la semana) de Lima se genera en empresas que tienen entre 1 y 10 trabajadores, por lo que podemos esperar que al menos ese porcentaje o uno aún mayor se dé en provincias.

Hace unas semanas, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, consideró que un aumento del sueldo mínimo debe ser prudente, pues puede afectar a los emprendedores.

“Probablemente sí tiene que darse un aumento, pero que sea muy prudente por la situación en las pequeñas empresas”, indicó en diálogo con RPP.

El economista explicó que si bien cada cierto tiempo debe ajustarse la RMV, esto no significa que mejorará la calidad de vida de la población.

“Un decreto no mejora la situación de las personas. A pesar de que se sube el sueldo mínimo, habrá la mayoría de la población que está en el sector informal y no se ve beneficiada”, agregó.

A su vez, subrayó que el alza del salario mínimo no debe ser motivado por intereses políticos.

“Claro que es un error hacerlo por cálculo político, a los que se beneficia son muy pocos. Los que son beneficiados directamente por el sueldo mínimo, son menos de uno de cada 25 personas”, señaló.

¿Qué dice la CNT?

El incremento del sueldo mínimo está pendiente a ser revisado en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE).

El profesor de Postgrado y Maestrías en Esan, Walter Leyva, señaló a gestion.pe que es un momento muy complicado para incrementar el sueldo mínimo porque afectará a todas las mypes, “podría haber contratos informales; y de otro lado, las empresas perderían a un trabajador y cargar más al que se queda”

“El debate debería ir por la CNT porque se necesiuta concenso, ese sueldo mínomo debería estar diferenciado. evaluar una RMV en diferentes niveles, para la micro debería ser un monto y otros para las pymes. Segundo, ¿quién accede al sueldo mínimo? una persona que recién empieza su vida laboral, pero no se diferencia si el trabajador tiene estudios o no. Entonces, ¿dónde está la diferencia económica de los jóvenes que han estudiado, de uno que estudió una carrera universitaria o técnica respecto del que no”, mencionó.

Cabe recordar que hacia finales del 2021, el presidente de la República, Pedro Castillo, consideró necesario que el Consejo Nacional del Trabajo (CNT) apruebe el incremento de la remuneración mínima vital.

“Es necesario que el CNT, donde estás representados el Estado, el sector privado y los trabajadores, pueda decidir el incremento del sueldo mínimo vital y podamos anunciar esta noticia a la clase obrera”, indicó durante el lanzamiento de la Escuela Nacional de Estudios Sindicales.

