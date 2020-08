A fin de impulsar la recuperación de la inversión privada en el país, desde el Gobierno se promoverá la participación del sector privado en la inversión en infraestructura y servicios públicos a través de las modalidades de Asociaciones Público Privadas (APP), señaló el premier Walter Martos, en su presentación ante el Congreso para conseguir el voto de confianza.

De este modo, indicó que al 28 de julio de 2021, se espera la adjudicación de 6 proyectos en la modalidad de APP los cuales alcanzan un inversión de US$ 1,434 millones.

Dichos proyectos son: Ferrocarril Huancayo Huancavelica (US$ 274 millones), Masificación del Gas Natural (US$ 292 millones), las Subestaciones Chincha Nueva y Nazca Nueva (US$ 36 millones), la Línea de Transmisión Puerto Maldonado Iberia y Subestación Valle del Chira (US$ 39 millones), la Línea de Transmisión Piura – Nueva Frontera (US$ 193 millones) y Obras de Cabecera para el abastecimiento de agua en Lima (US$ 600 millones).

Asimismo, indicó que el Gobierno continuará con la implementación del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, que prioriza 52 proyectos por un monto cercano a los S/ 100 mil millones, lo que permitirá cerrar las brechas de infraestructura y brindar acceso a servicios públicos de calidad para la vida de las personas.

“La meta para el año 2021 es contar con el 69% de los proyectos priorizados en el PNIC en fase de ejecución”, dijo.