La exportación de bacalao de profundidad en el primer bimestre del año sumó US$ 803 mil 429, lo que representó una contracción de -36.9% respecto al mismo periodo del 2017 (US$ 1 millón 274 mil), debido a una menor disponibilidad de ese recurso, informó la gerencia de Servicios e Industrias Extractivas de la Asociación de Exportadores ( Adex).

El único destino de esa especie hidrobiológica en enero-febrero fue EE.UU. (-34.2%), al ingresar por los aeropuertos de Los Ángeles y Miami. El año pasado (similar lapso de tiempo), Perú exportó a EE.UU. y también a Chile, aunque en un monto menor.

Según datos del Sistema de Inteligencia Adex Data Trade, Perú exportó 32 toneladas de bacalao, mientras que en el 2017 (enero y febrero) fueron 48 toneladas. Esta partida se exporta básicamente en la modalidad de fresco y refrigerado y se traslada vía aérea.

Las empresas peruanas que exportaron esta especie fueron Agromarina del Perú S.A.C., Armavi S.A.C., Empresa Pesquera Ocean Fish S.A.C. y Peruvian Seabass S.A.C.

Cifras anuales

El mejor año para la exportación de este producto fue el 2017, cuando se despacharon 169 toneladas por US$ 4 millones 441 mil, un importante crecimiento de 54% respecto al 2016. Hay que señalar que para este 2018 el Ministerio de la Producción (Produce) fijó una cuota máxima de 155 toneladas por lo que es improbable superar el monto despachado el año pasado.

Los envíos de bacalao presentaron un crecimiento sostenido hasta el 2016. En el 2014 (US$ 2 millones 175 mil) se incrementaron 7%, en el 2015 (US$ US$ 2 millones 709 mil) 25% y en el 2016 (US$ 2 millones 887 mil) 7%. En el 2017 dio un salto cualitativo hasta sumar US$ 4 millones 441 mil, lo que significó un alza de 54%.

La especie

El bacalao de profundidad (Dissostichus eleginoides) pertenece a la familia de los nototénidos. En Chile es conocido como mero y en Argentina como merluza negra. Es un pez de carne blanca con buena demanda porque se obtienen filetes grandes y gruesos, además de un buen precio por kilogramo.