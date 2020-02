Semana Santa suele ser el momento en donde los peruanos se movilizan dentro y fuera del país por motivos turísticos. En el 2019, según el estudio del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el gasto promedio personal de los turistas locales fue de S/ 452, orientado al transporte, alimentación, alojamiento y actividades recreativas. Este año, la coyuntura del coronavirus y el dengue podrían despertar motivos para que las personas sean más precavidas con los viajes. Sin embargo, no hay casos en el país de coronavirus, y el dengue se ha mantenido en la selva. Dicho esto, ¿los virus en verdad han afectado el turismo de Semana Santa en Perú?

Todo indicaría que, hasta ahora, a nivel nacional el dengue no ha afectado las decisiones de compra, y que el temor está más orientado al coronavirus en el ámbito internacional.

¿Bajará el movimiento de turistas?

Según Blanca Chávez, presidenta de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora), desde la perspectiva de dicho gremio, la movilidad a nivel nacional no sería drásticamente afectada, pero sí significaría un descenso de movimiento en promedio del 20% —a groso modo— en comparación de la anterior temporada de Semana Santa. Por otro lado, la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo (Apavit) asegura que no espera un menor movimiento total.

“A nivel nacional, las personas continúan haciendo sus viajes tanto como por tierra como por avión; pero están optando más por ir en sus carros para no exponerse en el aeropuerto. El temor es más internacional [por el coronavirus]”, comenta Chávez a Gestión.pe. “Se entiende las precauciones pero tampoco se trata de “satanizar” la situación”, añade. La representante del gremio confirma que destinos como Máncora —junto con las demás playas turísticas del norte— y Ayacucho se mantienen con la misma ocupabilidad de hoteles que de costumbre. Pero hay un virus a nivel nacional que podría afectar la elección de destinos.

Dengue

Los destinos más atractivos este año a nivel nacional, según la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo (Apavit), además de las playas del norte, incluyen Arequipa, Tarapoto, Iquitos y Paracas. Ello indica que el virus del dengue, a pesar de haber activado la emergencia sanitaria en regiones como Loreto y San Martín —departamentos en donde se encuentran Iquitos y Tarapoto, respectivamente— y haber cobrado 8 víctimas mortales, no ha detenido las visitas en la selva. “La ocupabilidad de la selva es ligeramente menor a la del año pasado. No ha sido afectada casi nada”, afirma Chávez de Ahora.

Internacional

A nivel internacional, Apavit afirma que los destinos más atractivos son Los cayos de Cuba, Maldivas, Brasil (Salvador Bahía y Recife por sus playas), Punta Cana y Aruba. Ricardo Acosta, presidente del gremio, comentó a Gestión.pe que los lugares altamente contaminados por el coronavirus —como China— no suelen ser destinos de Semana Santa. “La gente opta por viajes cortos, no coinciden con lugares como China. Y en Brasil, por ejemplo, hay un caso. Pero es uno de 120 millones de personas. Ha habido peores epidemias, e inclusive ahora hay medidas en aeropuertos como el de Guatemala, por el que pasas con una máquina que detecta a qué temperatura estás”, declaró.

¿Algún destino ha salido beneficiado?

Como los viajes son cortos, Chávez afirma que le norte chico continúa con la racha de ocupabilidad. Los hoteles tienen ocupabilidad entre el 60% y 70%, que es algo nuevo. Destaca Huaral. Parte de la explicación sería porque es un destino cercano a Lima en donde se puede acceder por carro.