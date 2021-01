Al menos seis nuevos productos de agroexportación peruanos cuentan con una gran demanda potencial en el exterior, por lo cual podrían ocupar un lugar importante en los envíos del sector en los próximos años.

Rafael Zacnich, gerente de Estudios Económicos de Comex Perú, indicó que los principales son la granadilla y la frambuesa, seguidos del aguaymanto, la pitahaya y la cúrcuma. Por último se encuentra la cereza, cuyos cultivos están todavía en periodo de prueba en el país.

Ellos se sumarían a los actuales protagonistas de la canasta agroexportadora peruana, como las uvas, los arándanos y las paltas, lo cual contribuirá a una saludable diversificación. Convertir este potencial en una realidad dependerá en gran medida de que Estados Unidos expida las autorizaciones sanitarias para que dichos frutos ingresen al país, resaltó.

“Desde hace cinco o 10 años se viene gestionando el ingreso de nuevos productos de nuestra oferta exportable a los Estados Unidos, que es nuestro principal socio en agroexportaciones, pues es el destino del 35% de nuestras agroexportaciones. Sabemos del interés que generan y del potencial que pueden tener estos productos cuando se obtengan estos certificados sanitarios, no necesariamente en el 2021 pero sí en los próximos años”, indicó Zacnich.

Varios de los mencionados frutos en la actualidad se envían solo como muestras, es decir en cantidades muy reducidas, pero la granadilla ya se exporta a destinos como Canadá, España, Países Bajos, Italia y Francia. En el 2019, los envíos anuales de este nuevo producto sumaron unos US$ 345,000. De igual manera, el aguaymanto se destina principalmente a Corea del Sur, Japón y Dinamarca.

Entre los seis productos agrícolas citados, la frambuesa es la que mayores expectativas despierta entre los agroexportadores. Hasta ahora únicamente se han enviado al exterior pequeñas muestras equivalentes a unos US$ 2,000 o US$ 5,000. Pero su ingreso a los Estados Unidos podría marcar un punto de inflexión, por tratarse de un producto que este país importa en volúmenes valorizados en US$ 1,400 millones cada año.

Si Perú ingresara a competir con el principal proveedor de frambuesas de los EE.UU., que es México, podría seguir una ruta similar a la recorrida por los arándanos peruanos, sostiene el gerente de Comex Perú. Desde su punto de vista, si se abre un mercado tan importante para este producto, crecerá exponencialmente el interés de las agroindustriales por invertir en este cultivo.

“Desde que se inició la pandemia, en los principales mercados del mundo se están buscando productos que tengan antioxidantes y sean saludables, lo que abre una gran oportunidad para estos nuevos productos. Es muy probable que se consoliden en los próximos años”, remarcó.

Sobre las pruebas de cultivos de cereza, recientemente el consultor en fruticultura Odilo Duarte dijo a gestion.pe que se han obtenido los primeros resultados positivos. “Hay algunas variedades de cerezas que parece que pueden adaptarse bien al clima peruano, pues los cultivos han floreado. Los resultados de los ensayos han dado esperanzas de que esto puede funcionar”, dijo a fines de diciembre.

No obstante, tanto Duarte como Zacnich advierten que el cambio en la Ley de Promoción Agraria y la controversia precedente podrían desalentar las inversiones en estos nuevos productos.

