El emprendedor siempre está en la búsqueda de las oportunidades que van surgiendo con los cambios. Así como el COVID-19 ha devastado a varios sectores económicos, también ha impulsado el crecimiento de otros y con ello se han abierto espacios para la creación de nuevos negocios.

Si además lo que se busca es emprender con un presupuesto limitado, resultarán útiles estas seis ideas de negocio expuestas por dos docentes consultados por gestion.pe.

Belleza y cuidado personal

Con la pandemia, se ha hecho mucho más usual pedir servicios de cosmetología a domicilio, pues de esa manera los clientes evitan salir de sus casas para recibir una manicure o un laceado de cabello, señala Oscar Luna, docente de la Escuela de Gestión y Negocios de Cibertec. Si se tiene conocimiento en este campo, solo hace falta adquirir los implementos e insumos básicos (secadora, plancha, esmaltes, etc.) por unos S/ 2,000, y publicitar los servicios por internet.

Comida delivery

Los negocios de alimentación siguen gozando de gran demanda por ser siempre indispensables. Requieren de un presupuesto inicial de entre S/ 15,000 y S/ 25,000, que incluye la infraestructura, los utensilios, entre otros gastos. La mano de obra y los insumos para los platos se calculan aparte. Si además se opta por contar con una motocicleta para las entregas, se necesita una inversión adicional de unos US$ 3,000.

E-commerce de prendas de vestir

Pese a que la pérdida de empleos ha impactado en numerosas familias, la vestimenta siempre será una necesidad básica, por lo cual las ventas de ropa por e-commerce gozan de amplia demanda, señala el especialista. Para comprar y vender ropa por internet, que será entregada por delivery, se puede empezar con unos S/ 2,000 o S/ 3,000. A diferencia de un negocio en un local abierto al público, en un e-commerce basta con contar con parte del stock, pues el resto puede ir comprándose a medida que llegan los pedidos, señala Luna.

El docente universitario recomienda empezar con la compra-venta de prendas de vestir para luego, cuando ya haya ganado cierta experiencia, el emprendedor dé el siguiente paso: comprar telas y tercerizar la confección de la ropa. “Contratar un servicio de confección es barato cuando se trata de volúmenes grandes de prendas de vestir. En algunos casos se paga S/ 0.7 por la confección de un pijama”, indica. La inversión inicial en este tipo de negocio es de alrededor de S/ 15,000.

Capacitaciones virtuales

Si se es un profesional universitario, técnico o se cuenta con amplios conocimientos en un oficio, brindar capacitaciones virtuales es una buena alternativa para generar ingresos extra. Por ejemplo, se puede dictar talleres de cómo hacer pasteles, cómo reparar bicicletas o cómo llevar la contabilidad de su propio emprendimiento, señala el docente. Si ya se cuenta con una computadora adecuada, los costos que implica este tipo de emprendimiento ascenderían a unos S/ 1,500, destinados a la compra de los siguientes accesorios o materiales: micrófono, cámara web, tarjeta de sonido, sistema de iluminación y aislantes de sonido.

Como señala el docente Juan Carlos Ocampo, coordinador de la carrera de Economía de la Universidad Privada del Norte (UPN), estas clases también podrían ser de guitarra, canto o alguna otra destreza artística, y ser dirigidas a niños o adultos. “En este tipo de emprendimiento es importante invertir en publicidad en redes sociales, al menos unos S/ 300 mensuales”, comentó.

Servicio de delivery

Para este negocio no es indispensable contar con una flota de motocicletas, señala Ocampo, pues la empresa podría contactar a personas propietarias de motos y pagarles una comisión por cada entrega. La empresa, a su vez, pondrá sus servicios a disposición de otros negocios de distintos rubros. “Es un modelo similar al de Rappi pero debería enfocarse en solo una parte de la ciudad, por ejemplo Lima Sur. Si estoy en esta parte de Lima y me comprometo en llevar pedidos a Lima Norte, es posible que no puede cumplir”, expone.

La constitución de la empresa y la inversión en software que permita monitorear las entregas ascienden a unos S/ 4,000. Además, se deberá contratar a trabajadores para monitorear, seleccionar a los motorizados y manejar las redes sociales.

Productos de primera necesidad

Este modelo de negocio consiste en abastecerse de un stock de alimentos de primera necesidad no perecibles y ofrecerlos por internet por paquetes. Se trata de brindarles a las familias la posibilidad de hacer sus compras del mes con un único pedido y con entrega a domicilio. La inversión inicial sería de S/ 8,000.