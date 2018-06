Seguros: “Más de 660 personas no cobran indemnizaciones del SOAT” La cifra es sólo de las personas fallecidas, no obstante el número aumenta en las personas que no han fallecidos y que han tenido un periodo de día incapacitantes. Más detalles aquí.

Accidente de tránsito. (Foto: USI) Accidente de tránsito. (Foto: USI) USI