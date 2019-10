En opinión del exministro de Economía, Alonso Segura, la nueva titular del sector necesita rodearse de profesionales que refuercen las áreas que no son su fortaleza como por ejemplo la política macro o el manejo fiscal.

“Vamos a ver qué medidas toman. (Las medidas deberían ir por) la elección de su alta dirección, un viceministro está designado, el otro no. No conozco a la persona, pero me parece que refuerza un poco el perfil de ella. Yo lo que buscaría es elección de viceministros que cubran lo que ella no necesariamente maneja, por ejemplo, política macro, fiscal”, indicó en Ideeleradio.

Segura consideró que la ministra “necesita tener en alta dirección del MEF a alguien que maneje muy bien esos temas” (la política macro y fiscal).

"Yo creería que una primera señal sería la alta dirección del MEF que maneje bien esos temas, que balancee estas y estas áreas que no son fortalezas del ministro”, apuntó.

Segura Vasi dijo que la nueva ministra conoce sobre presupuesto público, pero la gestión en el MEF va más allá. En ese línea, precisó que nadie puede conocer todos los temas por lo que es vital tener una buena alta dirección.

“A mí me parece que la discusión acá debería ser competencias del MEF. Nadie, ni Superman, puede saber todos los temas del MEF, porque son múltiples. Ella sabe temas de presupuesto público, (pero si bien) presupuesto público es importante, es un área. Hay múltiples áreas. (El asunto presupuestal) es uno más, hay otros ámbitos”, aseveró.

"El ministro del cual sucede tenía bastante más experiencia”, refirió.

-El peso de la experiencia-

“Es fundamental que los ministros hayan tenido experiencia previa en el sector público. Así hayas trabajado donde sea, multilaterales, acá el partido se juega de otra manera. Es importante que tenga experiencia en el MEF, y eso sí es bueno, porque no solo es sector público, es conocer el ministerio”, manifestó.

Al ser consultada si tiene las condiciones para el cargo, Segura sostuvo que no la conoce lo suficiente

“La conozco, pero no lo suficiente. Yo me tengo que guiar básicamente por experiencia. Si va a mantener la línea de estabilidad económica o más allá de política económica, lo vamos a ver. Ella ha declarado que sí, pero lo vamos a ver con acciones”, acotó.

-Críticas no son por cuestión de género-

Finalmente, subrayó que estas observaciones al perfil de la nueva ministra no son una cuestión de género ni de edad, sino un tema de experiencia y competencias. En ese sentido, Segura cuestionó, en ese sentido, los argumentos de María Antonieta Alva.

“Creo que descarrilar la discusión, sea por algunos críticos o por la ministra misma que descalifica diciendo que esto es porque hay machismo me parece que no es una discusión válida y no debería darse”, indicó.

“Creo que acá hay, lamentablemente una discusión estéril que se está desviando hacia temas que no deberían, hacia temas de género. Yo no comparto lo que ha dicho la ministra. Ella está diciendo y acusando a cualquiera que levante una crítica que esto es porque es una cuestión de género. No es una cuestión de género, está equivocada”, enfatizó.