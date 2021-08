Durante su presentación ante el Pleno del Congreso para conseguir el voto de confianza, el jefe del Gabinete, Guido Bellido, reiteró que llevará adelante la segunda reforma agraria, aunque aclaró algunos puntos.

“Ya no se trata de expropiar tierras, sino hacer llegar servicios de calidad al campo, promover la asociatividad y el cooperativismo; y ampliar el acceso de los hermanos agricultores a los mercados nacional e internacional. La segunda Reforma Agraria que impulsamos significa mayor capacitación, asociatividad y tecnificación para nuestros agricultores. Y se orientará a la industrialización rural y la generación de mayor valor agregado para los productos agropecuarios de nuestra patria”, fueron las palabras de Bellido ante el Parlamento.

De igual manera, dijo que se priorizará el destrabe de los proyectos Chavimochic III (Palo redondo), Majes Sihuas, Puyango-Tumbes y Chinecas para mejorar la agroexportación.

Como se recuerda, fue el presidente Juan Velasco Alvarado quien en el año 1969 puso en marcha la primera reforma agraria, que implicó que la expropiación de tierras y posterior entrega a los campesinos organizados en cooperativas.

En cuanto al plan para la reactivación agraria, anunció que se incluye un aumento del patrimonio de Agrobanco que permitirá su participación más activa en el programa FAE - Agro.

“A ello se sumarán los S/ 400 millones ya asegurado del Fondo AgroPerú. Todo esto significa S/ 1,400 millones de crédito directo adicionales para nuestros agricultores para la campaña agrícola que se inicia”, apuntó.

El común denominador

Al respecto, el experto en temas agrícolas, Fernando Cillóniz, señaló a Gestión.pe que todas las reformas agrarias en el mundo y en la región (México, Chile, Bolivia, Ecuador y Colombia) suelen ser expropiatorias, por lo que al no tener este componente ya no se llamaría reforma agraria, sino, una propuesta como Gobierno a favor del agro.

“Todos estos países suelen tener como común denominador la expropiación de las tierras, entonces (en Perú) ya no se llamaría reforma agraria. Ahora, el hecho de indica que no habrá expropiación está bien, lo otro que se puede discutir es si lo creemos o no. Es muy difícil lo que está planteando el premier con la gente que había en el Ministerio y con la gente que está entrando. Si la segunda reforma agraria es llevar tecnología a los agricultores, bienvenida sea, el problema es la credibilidad”, dijo.

El también exgobernador regional de Ica destacó que se hable de la industrialización rural, sin embargo, dijo que se debe precisar cuál será estrategia pues no se puede industrializar todos los productos.

A modo de ejemplo, indicó que la leche puede convertirse en quesos y yogurt, y la lana de alpaca en algún producto; pero en la industria frutícola el proceso es distinto.

“Si se busca exportar la palta como guacamole en lugar de exportarla fresca, quita valor, entonces la agricultura frutícola alimentaria vale más en su estado fresco que en su estado transformado o industrial. La uva de mesa, el arándano y la palta, los tres principales cultivos de exportación, vale más fresco como materia prima que como mermelada o jugo. La palabra industrialización es buena, salvo estos casos”, dijo.

Sin desagregados

Por su parte, Marco Vinelli, Director de la Maestría de Agronegocios de Esan, destacó los anuncios realizados por Bellido, sin embargo, cuestionó que no se haya brindando detalles de cómo se ejecutará la propuesta y dónde saldrán los recursos.

Y es que según dijo, solo en lo que respecta a la industrialización, se requiere capacidades técnicas elevadas.

“Hay que llevar técnicos al sector rural para que puedan trabajar en las plantas que van a procesar los productos agropecuarios, requieren que tengan agua, desagüe, luz e internet. A ello se suma el hecho de contar con carreteras para sacar los productos y tamaños mínimos viables para que una inversión de esta naturaleza sea rentable para los pequeños agricultores. Ese desagregado no hay”, sostuvo.

De este modo, el experto en temas agropecuarios señaló que se debe considerar un plan de negocio que incluya los flujos, montos de inversión y quien realizará la inversión: el Estado, el agricultor o 50/50 entre ambos.

Vinelli también destacó que se haya aclarado que la denominada segunda reforma agraria no incluya la expropiación, a fin de evitar los temores en la mediana y gran industria agraria.

“Cuando escuchamos la palabra segunda reforma agraria a los peruanos se nos viene la cabeza la primera (reforma), donde hubo expropiación, entonces creo que han tratado de calmar esa sensación y acotar al cooperativismo, asociatividad, etc. Al acotarlo, es positivo porque de esa manera disipa de lo qué significa la segunda reforma agraria. Ahora falta que nos digan cómo hacerlo”, refirió.

En ese sentido, dijo esperar que el ministro de Agricultura, Víctor Maita, brinde en los próximos días los detalles de esta propuesta para el agro, de lo contrario quedará como un “canto de sirena”.