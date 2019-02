Sedapal no registra sanciones a la fecha de la Sunass pese a situación de SJL

Pese a la situación que atraviesan los vecinos del distritos de San Juan de Lurigancho (SJL) por la falta de agua, la rotura de tuberías de agua potable y el aniego que asolo hace más de tres semanas en este distrito, Sedapal no registra sanciones en lo que va del 2019 de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).

" Sedapal no registra ninguna sanción en lo va del 2019", afirmó en diálogo con RPP Noticias, la gerente de Fiscalización y Supervisión de la Sunass, Ana Vergara.

En ese sentido, afirmó que tampoco el supervisor está realizando "una supervisión en estricto" a las acciones de Sedapal en San Juan de Lurigancho, pese a las denuncias de nuevos aniegos e incluso forados en las pistas. "En este momento, no estamos todavía con una supervisión en estricto", subrayó.

Posteriormente, la funcionaria se retractó y anotó que sí realizan una supervisión a las acciones de la empresa estatal, pero que no puede brindar "adelantos de opinión". "Si estamos haciendo una supervisión", puntualizó.

Al ser consultada si los vecinos están obligados a pagar por el servicio de agua, pese a que no cuentan con el mismo hasta la fecha, la funcionaria explicó que "cualquier empresa prestadora solo puede cobrar por los servicios prestados, lo que es materia de supervisión. Por lo que no se va a factura lo que no se ha prestado".