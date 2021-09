La transformación digital en los sectores públicos de salud y educación se han convertido en temas cruciales para el Estado, lo que ha abierto nuevas posibilidades de inversión para las empresas de este rubro.

Desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se está impulsando el plan de transformación digital para todo el país, una apuesta que ha impactado positivamente en el mercado y mejora las expectativas de inversión, en consideración de la firma Italtel.

Al respecto, Aldo Arciniega, gerente de Alianzas y Partnerships de Italtel Perú, proyectó un crecimiento del 150% de las ventas solo en proyectos públicos.

“Las principales soluciones que demanda el Estado están destinadas a los sectores salud y educación para acelerar la digitalización de sus procesos y atenciones. Las intervenciones pasan por implementar u optimizar las infraestructura instalada y potenciar la conectividad. La pandemia ha confirmado la necesidad de atender estos sectores estratégicos para el desarrollo del país”, afirmó.

Por otro lado, William González, gerente general de la compañía, destacó que el país tiene un potencial importante de crecimiento en el sector de la transformación digital tanto en el ámbito privado como estatal, aunque también es importante atender las brechas de infraestructura que adolece el país para conectar con las poblaciones más alejadas y vulnerables.

“Si no hay una infraestructura sólida con sistema de comunicaciones, redes y toda la parte de conectividad consolidada, es difícil impulsar la transformación digital. El Perú quiere ser un país digital, pero no llega el internet en los sitios más lejanos, entonces, sin infraestructura, sin conectividad sólida no existirá la base para levantar futuros proyectos”, puntualizó el ejecutivo.