En el Perú alrededor de cuatro millones de personas no cuentan con una cobertura de salud. Contrariamente a lo que podría pensarse, no todos ellos son pobres. Dentro de este grupo, el 10% pertenece al nivel socioeconómico B, y el 31% al C, destacó José Carlos Saavedra, socio de Apoyo Consultoría.

Esto quiere decir que hay 1.6 millones de peruanos de la clase media que no están asegurados contra enfermedades y accidentes. Estas personas tienen ingresos mensuales (familiares) superiores a US$ 1,000 y, por tanto, están en capacidad de acceder a una protección en salud en el sector público o privado, indicó Saavedra durante su presentación en la conferencia “Inversión en el Sector Salud a través del MAV” , organizada por la Bolsa de Valores de Lima (BVL). Estos potenciales clientes representan un buena oportunidad de crecimiento para los negocios del sector salud, consideró Saavedra.

En un contexto en que el gasto estatal en salud tiene limitaciones presupuestales y en que la demanda de servicios de salud es creciente, serán las empresas de aseguramiento privado las que atenderán a esas personas que hoy no tienen cobertura de salud, estimó Saavedra. ”La oferta privada será la más dinámica”, añadió.

Productos flexibles

Las primas (ventas) de las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) representan el 53% del total del mercado de seguros de salud privado. Las compañías de seguros, que ofrecen cobertura específica; y las prepagas, clínicas no vinculadas a EPS y que brindan planes de salud, tienen participaciones de 33.1% y 13.9%, respectivamente. El mercado de aseguramiento privado se muestra dinámico, resaltó el investigador de Apoyo Consultoría.

“Estamos viendo integración de empresas de seguros y redes de clínicas con el objetivo de buscar eficiencias”, indicó Saavedra. Asimismo, las empresas están desarrollando productos cada vez más flexibles, Por ejemplo, seguros que solo cubren determinados accidentes o emergencias. El analista refirió que también se está incorporando innovaciones tecnológicas para facilitar las compras de productos, gestión de información de la póliza de seguro y la atención médica remota.

Ventas envidiables

A pesar de la desaceleración de la economía local, el sector seguros es uno de los que aún mantiene crecimiento. Ese dinamismo también se refleja en el desempeño de los ingresos de las empresas de servicios de salud privada. “Los ingresos (ventas) de estas empresas están creciendo a una tasa anual de 10%. Es una tasa envidiable para cualquier otros sector”, sostuvo Saavedra.

Hoy la coyuntura se presenta favorable para el financiamiento del sector salud que quiere seguir creciendo. Cuando otros sectores dejan de invertir, aquellos que sí lo hacen se benefician con costos de financiamiento menores, pues las presiones sobre la demanda de créditos son bajas, explicó. Una opción es el Mercado Alternativo de Valores (MAV) de la BVL, en el que algunas empresas medianas del sector ya se están levantando fondos.