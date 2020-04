Sector Pesca crece 19.32% en febrero y producción de Electricidad lo hace en 6.22%

El sector Pesca aumentó en 19.32% en el mes de febrero del 2020, debido a la mayor captura de especies de origen marítimo (16.16%) destinadas al consumo humano directo (25.16%), curado 91,6%, congelado 26.9%, consumo en estado fresco 23.9% y enlatado 8.7%, señaló el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Sin embargo, se redujo la pesca para consumo humano indirecto, orientada a la preparación de harina y aceite de pescado (-100%), ante la nula captura de anchoveta por encontrase dicha especie en periodo de veda.

De igual modo, la pesca de origen continental creció en 53.26%, principalmente por la mayor captura de trucha para congelado, según el informe técnico Avance Coyuntural de la Actividad Económica del INEI.

Electricidad

En febrero de este año, la producción del subsector Electricidad creció en 6.22% sustentada en la mayor generación de origen hidroeléctrico (7.54%), termoeléctrico (0.72%) y renovable (25.79%).

Entre las empresas que registraron mayor producción destacaron Engie Energia Perú, Termochilca, StatKraft Perú, Generación Huallaga, Enel Generación Piura, Orazul Energy, Chinango (Junín-H), Enel Generación Perú y Celepsa, entre las principales.

Cemento

El consumo interno de cemento aumentó 3.99% en el mes de febrero del 2020, en comparación con similar mes del año 2019.

Este resultado positivo se explicó por la recuperación del ritmo de crecimiento de obras de construcción tanto en el sector privado como público.

Exportaciones totales

Con información al 29 de marzo del presente año, las exportaciones totales disminuyeron en 7.87% en febrero de este año en comparación con similar mes del año anterior. Este resultado se explicó por los menores embarques de productos tradicionales en -9.85%, respecto a similar mes del año anterior, alcanzando un monto de US$ 2,223 millones y la reducción en las exportaciones de productos no tradicionales en -1.65%, respecto a febrero del año anterior, alcanzando un monto de US$ 947 millones.

Importaciones totales

En febrero del 2020, las importaciones totales disminuyeron en 6.90% al compararlas con febrero 2019, según información disponible al 29 de marzo de este año.

Este resultado estuvo determinado por la menor adquisición de materias primas y productos intermedios (-11.15%), así como de bienes de capital y materiales de construcción (-6.22%), en comparación a lo reportado en el segundo mes del año pasado.

No obstante, se incrementó la importación de bienes de consumo en 1.28%, respecto al valor registrado en similar mes del año anterior.