La facturación de los hoteles en el Perú al cierre del 2019 será similar a la del año pasado, es decir que presentará un crecimiento nulo, debido a que las tarifas se han reducido por la sobreoferta en el mercado, sostuvo el gerente general de la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora Perú), Fredy Gamarra.

Según sostuvo, si bien la realización de la final de la Copa Libertad en Lima -que fue escogida como sede con solo días de anticipación- incrementó la demanda en los hoteles por algunos días, el crecimiento anual del flujo de turistas sería mínimo y, en cambio, la oferta sí se ha incrementado, en gran parte por el avance de los alquileres de habitaciones a través de aplicaciones como Airbnb, que no están reguladas ni implican el pago de impuestos.

“Este año está bastante complicado, no se ha crecido como se esperaba. Ayudó mucho la final de la Copa Libertadores, fueron tres o cuatro días en que los hoteles estuvieron, por lo menos en el caso de Lima, totalmente llenos, pero casi no se ha crecido en el número de turistas, tal vez 2 o 3%. Ha habido más oferta de habitaciones, más competencia y eso hace que no haya subido mucho la tarifa en general a nivel Perú, por lo que la facturación va a estar, en promedio, parecida al año pasado”, indicó a Gestion.pe.

A fines de julio, la Sociedad Hoteles del Perú estimaba que a lo largo del año se abrirían 18 nuevos hoteles de tres y cuatro estrellas en el país, con 2,160 habitaciones adicionales en total.

El menor flujo de turistas se debe, en parte, a los conflictos sociales que se han registrado en Chile y otros países vecinos, como Ecuador y Bolivia, que, después de los Estados Unidos, son los principales países de origen de los visitantes. “En la zona sur estamos sin visitantes de Chile y esto nos afecta”, comentó tras su participación en la Conferencia Internacional de Ahora sobre Hotelería y Gastronomía 2019.

En el mencionado evento, Gianfranco Aliaga, gerente general de Hotel Advisors, sostuvo que el nivel de ocupación de los hoteles caería de 65% en el 2018 a 61% este año. El nivel de ocupación depende de la venta de noches y de la oferta de habitaciones.

Según señaló, en el 2019, la venta de noches cerraría con un crecimiento de 4.68%, pero la oferta se ha incrementado significativamente en los distritos de San Isidro y Miraflores.

“La oferta hotelera se está sofisticando y contamos ya con un nivel interesante. Nos estamos poniendo a la par de la ventaja que nos llevaron en su momento ciudades hermanas, como Bogotá. En Miraflores, un mercado grande, con cerca de 5,500 habitaciones, esperamos unas 3000 habitaciones nuevas en los próximos tres o cuatro años. Es el destino que más atrae este tipo de inversiones”, añadió.

Por otro lado, el incremento del uso de aplicaciones como Airbnb está afectando principalmente la demanda en los hoteles tres estrellas, que están dirigidos a los turistas, mientras los hoteles de cuatro o cinco estrellas continúan siendo demandados sobre todo por ejecutivos y empresarios.

“En tres estrellas es donde ahora hay más competencia, porque estos hoteles están orientados más que nada al turismo de visitantes, de vacaciones; y el turismo de vacaciones es el que hace uso de estos servicios (de aplicaciones). Hay hoteles, por supuesto, que están ofertando parte de sus habitaciones a través de esta aplicación, es una forma de poder competir”, indicó Gamarra.

No obstante, consideró que medidas como esta serían menos necesarias cuando el Gobierno emita la regulación que está preparando para dichas aplicaciones, puesto que permitiría a los hoteles competir en condiciones más equitativas.