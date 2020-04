Aun cuando el Ejecutivo declaró que durante el estado de emergencia nacional se garantizaba la continuidad de suministros básicos, como la energía eléctrica, el Comité de Operación Económica (COES) del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional advirtió que el sector enfrenta restricciones a la circulación de su personal, lo que no permitiría mantener la provisión continua del servicio.

El presidente del COES, César Butrón, explicó –en diálogo con Gestión– que miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas están deteniendo y amenazando con denunciar a personal de ese comité y de empresas del sector eléctrico, cuando se desplazan a sus centros de operaciones, pese a que cuentan con la documentación exigida para poder circular en las horas de restricción.

Indicó que esa situación pone en riesgo la operación del sistema interconectado, pues si no llegan a tiempo los operadores de las empresas a una subestación para resolver los problemas que se suelen presentar, cualquier falla que se registre que no pueda ser resuelta de inmediato puede generar restricciones en el servicio a los usuarios finales. En el caso del COES –que administra en tiempo real la operación que realizan las empresas generadoras, transmisoras y distribuidoras de electricidad a nivel nacional– señaló que si sus operarios no llegan a tiempo, también se genera un riesgo para esa actividad.

Remarcó a las fuerzas del orden que el Decreto Supremo 044-2020-PCM que declaró el estado de emergencia nacional, establece que el personal dedicado a proveer los servicios esenciales está autorizado a seguir circulando para realizar su labor.

Reclamó que esta situación se da a pesar de que el Ministerio de Energía y Minas emitió una resolución ministerial con el listado de empresas del sector que deben mantener sus actividades las 24 horas del día.

Ante esta situación, Butrón refirió que han implementado un plan de contingencia incrementando el número de operadores de respaldo del sistema, y pidió a los ministerios del Interior y Defensa que instruyan a su personal a no detener a los trabajadores del sector.

Demanda

De otro lado, indicó que, hasta el momento, debido a la reducción de la demanda de electricidad registrada particularmente a partir de mediados de marzo, desde el 1 de enero del 2020 hasta este miércoles, el consumo eléctrico creció solo 0.8%.

- Recaudación de eléctricas cae 70% -

Facturas. Ante los anuncios de que se podría postergar el cobro de los servicios básicos, los consumidores del sector eléctrico han dejado masivamente de pagar por ese servicio. Con lo cual, la recaudación que se da a través de las empresas distribuidoras ha caído hasta un 70%, lo que afectará la cobertura de costos no solo de esas firmas, sino también de empresas generadoras y transmisoras, advirtió el presidente del COES, César Butrón, quien planteó que se den medidas para dar liquidez a empresas del sector y no se afecte al sistema.