Para el sector cosmética e higiene personal, las cifras del 2021 ya están más que claras: cerrarán el año con una facturación de más de S/ 7,900 millones, un crecimiento de 17% sobre el 2020 y de 1% respecto al 2019. Mientras que para el 2022, la expectativa de ventas es alta, principalmente en sus categorías de capilares, higiene personal y tratamiento facial y corporal.

Pero más allá de las cifras, la industria de la belleza y cuidado en Perú apuntará a fortalecer su posición a favor de la belleza sin testar en animales -países como Colombia incluso tienen una ley- considerando la exigencia del público nacional. Al movimiento conocido como ‘cruelity free’ ya se han sumado varias empresas que tienen presencia en el país.

“¿Qué vemos para el 2022?

El tema de innovación en productos más sostenibles y sustentables, muchos más productos cruelity free, en función a la demanda del consumidor que pide más de este tipo de productos. Además, las empresas se están comprometiendo más a marcas con propósito de inclusión social, una belleza positiva sin estándares.

El tema de la sostenibilidad está en la agenda del desarrollo de esta industria”, dijo Jorge Bohorquez, primer vicepresidente del Gremio Peruano de Cosmética e Higiene Personal (Copecoh) y CFO Unilever Perú.

De acuerdo a la organización Te Protejo, en Perú, entre las marcas ya involucradas para ponerle fin al testeo en animales se encuentran, en el segmento de cuidado corporal y rostro, 17 empresas, entre ellas Natura, Dove, Hawaian Tropic y Ballerina Natural. En maquillaje, 16 marcas, entre ellas, Garnier y Australian Gold.

Adicionalmente, Bohorquez señaló que también se están sumando al movimiento plastic free, cuyo propósito a nivel mundial es reducir el consumo de plástico. Según datos recogidos por medios internacionales de Plastic Free Foundation, la estrategia global ha vinculado este año alrededor de 365 millones de personas en 177 países para dejar de consumir plásticos al menos por un mes.

Cambios en el mercado

Tras un 2020 en el que, debido a la pandemia, el consumo per cápita de productos del sector cosméticos e higiene personal cayó 8%, la reactivación de la economía en el país y la mayor salida de la población fuera de sus casas ha movido rápidamente este mercado. Según Copecoh, el consumo per cápita ya ha regresado a US$ 270 y se prevé que se mantenga en ese nivel en el 2022.

¿Las razones? El buen ritmo de demanda en la línea de tratamientos faciales que ha crecido en 22% respecto al 2019. Mientras que las líneas de fragancias y capilares han logrado retornar, a noviembre, a sus niveles prepandemia, y la categoría de higiene personal crece en 20%. No obstante, la línea de maquillaje todavía registra una caída de entre 35% y 37% respecto al 2019.

“Antes de la pandemia, la categoría sociales (fragancias, maquillaje y tratamientos faciales) era la que lideraba el crecimiento del sector con una participación de 58%, pero en el 2020 con todas las restricciones para movilizarse, hubo un cambio y ahora la categoría de bienestar (higiene personal y cuidado de manos) es el que lidera con una participación de 52%”, explicó.

Otro factor que sostendrá las cifras optimistas del próximo años es el mayor número de consultoras (venta directa) -antes de la pandemia generaban el 48% de la facturación de la industria-, y es que según Bohorquez, nuevas marcas incursionarán con la venta directa en el 2022.

En tanto, el canal e-commerce crece rápidamente y pasó de tener una participación de 2% en las ventas en el 2019 a un 9% este año. “El canal digital es el gran actor de las ventas que comienza a crecer y tomar relevancia y ahí están apuntando las inversiones de la industria para el próximo año”, anotó.

Stock garantizado

Aunque el sector cosméticos e higiene depende en un 75% de la importación -que actualmente registra problemas por el alto costo del flete y la poca oferta de contenedores-, Copecoh descartó que entre las empresas haya alerta de bajo stock de los productos. Asimismo, Bohorquez indicó que los altos costos operativos tampoco están siendo trasladados al consumidor.

“El impacto por los problemas en la cadena logística internacional es generalizado. Falta cartón corrugado, plástico, entre otros, pero no tenemos ninguna alerta en particular. Las empresas están buscando estrategias y soluciones de forma individual para garantizar los productos en el mercado peruano”, finalizó.

Dato

- Ante la alta falsificación y adulteración con la que compite la industria, Copecoh organizará el 8 y 9 de febrero del 2022 el primer Congreso contra la falsificación de productos de higiene personal y productos cosméticos. Participarán empresas de diversos países, incluida China.