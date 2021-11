Tras el golpe durante la primera parte del 2020, por la pandemia, en setiembre del año pasado la construcción empezó su recuperación, y por 13 meses seguidos se mantuvo en terreno positivo. Es más, durante este año, superó los niveles precovid.

Sin embargo, esto ya no se habría registrado en octubre. Según las proyecciones del último Informe Económico (IEC) de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), el sector construcción cayó 2.2% el mes pasado. Esta cifra es consistente con dos indicadores: el consumo de cemento solo se habría expandido 0.2% y el avance de obra pública habría caído 9.1%.

El resultado negativo refleja que ya se desvaneció el efecto estadístico (la baja base comparativa) de los últimos meses: en octubre del año pasado, la actividad se expandió 14.5%. A esto se suma una ralentización en la inversión pública: el mes pasado se contrajo 8%, por primera vez en nueve meses; así como la incertidumbre.

Hacia adelante

“Vemos con mucha preocupación señales que pueden, de alguna forma, afectar el desarrollo de la construcción, quizá ya no para lo que queda del año, sino pensando en el 2022. La construcción está pendiente de que se tomen decisiones de política urgente, sensatas y consensuadas. Estamos en un momento en que la informalidad vuelve a levantar vuelo”, dijo Guido Valdivia, directo ejecutivo de Capeco.

Agregó que el sector estaría en rojo en el último trimestre, aunque por las altas tasas registradas en la primera mitad del 2021 (en medio de un rebote estadístico), se podría expandir cerca de 30% en el año.

Para el verano 2022, Capeco anotó que la actividad se verá impactada también porque ya no se tendría una baja base comparativa. “En el siguiente trimestre probablemente tendremos un crecimiento, pero será pequeño debido a que se tuvo un buen primer trimestre en el 2021 (41.9%)”, remarcó.

Inversión privada

Hace unos días, el presidente del BCR, Julio Velarde, adelantó que la inversión privada podría ser “ligeramente positiva” en el 2022, siempre que se den señales claras. Sin embargo, con los recientes mensajes, Capeco consideró que esa posible mejora será complicada de alcanzar.

OTROSÍ DIGO

El acero al alza. Según el IEC de Capeco, el precio del acero crece a un ritmo de 2.3% promedio mensual en el 2021, y acumulado a 12 meses ya registra una expansión de 43.6%, muy por encima de los incrementos de precio de otros materiales de la construcción. “La tendencia de los precios sigue alta”, comentó Guido Valdivia.

Constructores piden ley de financiamiento habitacional

Para el corto plazo, Capeco consideró que el Gobierno debería aprobar más recursos que los planteados en la ley de presupuesto 2022 (S/ 614.8 millones) para el otorgamiento de bonos habitacionales, pero, para el largo plazo, pidió una ley de financiamiento habitacional y urbano, en busca de que se prioricen recursos asignados a subsidios bajo criterios de progresividad, factibilidad y transparencia; la obligación de que el Estado fije un monto mínimo y creciente para subsidios habitacionales en el presupuesto; y la posibilidad de que gobiernos subnacionales destinen recursos del canon a subsidios.

Además, consideró que se debe modificar la ley de tributación municipal para introducir innovaciones que aumenten la recaudación.

Capeco: Hay que promover inversión, pero no en un solo discurso

Jorge Zapata

Es sumamente importante promover la inversión, pero no en un solo discurso. No promoverlas solo cuando el presidente se junta con los empresarios nacionales e internacionales, pero cuando va a las plazas, dice totalmente lo contrario. Los ministros contradicen algunas expresiones, o el mismo (presidente) también se contradice. Eso es importante que cambie, el mensaje tiene que ser articulado, único, en una misma dirección, y dicho mensaje tiene que ser la promoción de las inversiones. También tenemos que cerrar la brecha de infraestructura, y para eso se hizo un PNIC, que debería tener continuidad en las políticas de Estado. No vemos que este Gobierno siquiera mencione su pretensión con relación a este plan.