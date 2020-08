La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) reveló que el sector construcción tuvo una caída de 42% en el primer semestre del 2020, mientras que las operaciones de las empresas se redujeron en un 40% el tercer bimestre del año, debido a la paralización de obras durante varias semanas.

“El PBI de la construcción cayó 42%, teniendo un punto de inflexión en abril, pero, hemos ido remontando. Sin embargo, el gran problema sigue siendo la obra pública, que ha tenido una caída de 85% en junio”, sostuvo Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco.

Valdivia manifestó que, existe cierto optimismo por parte de los empresarios en afirmar que la crisis ya pasó. Empero, los resultados del primer semestre dificultan la reactivación para lo que queda del presente año.

Señaló que es necesario tener un incremento de la producción sectorial de 88% con respecto al primer semestre, para alcanzar el PBI estimado por el BCR y las empresas constructoras para el 2020, pero consideró que ello es muy complicado porque ha habido una caída muy pronunciada en la inversión pública y privada.

Sector inmobiliario

De acuerdo con Capeco, en julio se lograron vender 760 viviendas nuevas en Lima Metropolitana, registrando un crecimiento de 19% en los últimos 12 meses. No obstante, en el interior del país no se ha logrado tal mejora. “Hay un crecimiento en julio del 19% en Lima. Pero hay regiones totalmente paralizadas que son importantes para el sector inmobiliario. Creemos que el resultado no ha sido tan positivo”, dijo.

Añadió que el número de créditos se contrajo 19% en los últimos doce meses. “Por primera vez desde que brindamos estos análisis en el Informe Económico de la Construcción (IEC) ha caído el número de créditos Mi Vivienda. Ello genera una caída en los créditos hipotecarios desembolsados”, explicó.

Por otro lado, los empresarios encuestados creen que la venta de viviendas caerá más de 23% en 2020 y que el segmento de vivienda social venderían 18,000 unidades este año. Pero, según Capeco, la persistencia de barreras e insuficiente estímulo para la demanda, puede reducir esa proyección llevando la meta a 10,600 unidades para este año, siendo la mitad de lo alcanzado en el 2019.

Principales reformas

“Esta situación desfavorable para la construcción no permitirá un repunte adecuado”, señaló Valdivia. Ante ello, Capeco propone un programa estatal de financiamiento para brindar créditos puente a los promotores inmobiliarios que laboran en el segmento de vivienda social, con una inversión de S/600 millones en los próximos dos años.

También plantea el incremento temporal del monto del Bono del Buen Pagador (BBP) de los Créditos Mivivienda y del Bono Familiar Habitacional del Programa Techo Propio. Así como evitar que las municipalidades limiten el reinicio de obras de construcción o impidan el otorgamiento de licencias de habilitación.

Además, planean modificar el procedimiento de contratación de los servicios del programa Arranca Perú para contribuir a una selección más adecuada de contratistas y a una ejecución más oportuna y barata, así como infraestructuras de mejor calidad.