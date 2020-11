Durante el tercer trimestre del 2020 el superávit de la balanza comercial se elevó a US$ 2,534 millones, revirtiendo el déficit comercial registrado en el trimestre previo (-US$ 32 millones), reportó el Banco Central de Reserva (BCR).

Precisó que el superávit registrado en el tercer trimestre de este año es superior en US$ 938 millones al registrado en el mismo periodo de 2019 (US$ 1,596 millones),

El ente monetario indicó que este último resultado se explicó básicamente por el mayor incremento de las exportaciones en US$ 4,218 millones (principalmente de productos tradicionales y, en menor medida de no tradicionales); en comparación con el aumento de las importaciones en US$ 1,652 millones (principalmente de bienes de capital y de consumo).

De igual manera, precisó que la balanza comercial al tercer trimestre de 2020 registró un superávit acumulado en los últimos cuatro trimestres equivalente al 2.9%, el mayor desde el cuarto trimestre de 2019.

Con dicho resultado se acumulan quince trimestres consecutivos de superávit comercial y se revierte la evolución descendente observada en los dos trimestres previos, como consecuencia de la progresiva reapertura de las actividades locales por las restricciones para contener el avance del COVID-19 y de la recuperación de la actividad mundial.