El Gobierno tiene previsto convocar y adjudicar el proyecto del Sistema Integrado de Transporte de Gas Zona Sur (SIT-Gas) -antes conocido como Gasoducto Sur-, antes de que concluya su mandato, según informó el viceministro de Hidrocarburos, Víctor Murillo.

En diálogo con Gestión, el funcionario explicó que la meta del Ejecutivo es que, antes de julio del 2021, ya se haya incorporado el proceso de promoción del SIT Gas a ProInversión, que estará a cargo de la licitación, de forma que antes del 28 de ese mes, se pueda haber otorgado la buena pro, dependiendo del interés que despierte el proyecto.

Refirió que, concluido ya el estudio de prefactibilidad del proyecto, el hito siguiente es llevar a cabo estudios definitivos para determinar la autosostenibilidad del SIT Gas, previos al proceso de promoción y el inicio de la convocatoria (ver recuadro).

No obstante, anticipó que se prevé que, cuando esté concluida la obra, entre el 2025 y el 2026, será un proyecto autosostenible, debido a que se proyecta que en ese año, el país tendrá una mayor demanda de electricidad, que será abastecida por el nodo energético del sur, que comprende plantas termoeléctricas a gas y diésel.

Ingresos garantizados

Sin embargo, el viceministro no descartó que el proyecto, para su desarrollo (bajo el esquema de asociación público-privada), vaya a utilizar el mecanismo de ingresos garantizados (que pagan los consumidores a través de las tarifas eléctricas), que permite retribuir por los costos del servicio al inversionista.

Explicó que, por el monto de inversión previsto para el SIT Gas, que se estima en US$ 4,500 millones, y el momento en que estaría disponible el gas, se estima que el requerimiento (de ingresos garantizados), en todo caso, sería mínimo.

Activos

Además, el viceministro reveló que, en los análisis iniciales (del estudio de prefactibilidad para el SIT Gas que entregó la consultora Mott MacDonald), no se está considerando que esa nueva iniciativa, vaya a emplear los activos (tuberías y instalaciones) del anterior proyecto (Gasoducto Sur Peruano).

Vale recordar que este último quedó trunco, con un avance del proyecto estimado en 37%, y cuyos activos quedaron bajo custodia de Osinergmin, a un costo anual que paga el Estado, cercano a los US$ 50 millones.

Tarifas

Asimismo, Murillo indicó que el nuevo proyecto, que utilizará gas natural proveniente de los lotes 88 y 56, se conectará además con las concesiones de distribución del gas natural en el centro y sur del país, lo cual permitirá reducir los precios que aquellas tienen actualmente, pues podría tener tarifas parecidas a las que tiene Lima.

Carlos Herrera: SIT Gas es inviable

Costos. El exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera, consideró que el proyecto del SIT Gas no resulta económicamente viable, por diversos factores. El primero, anotó, es que durante sus 30 años de concesión, requerirá por lo menos 12 trillones de pies cúbicos diarios (TCF), pero no tendría disponibles más de 6 TCF. Además, dijo que solo la demanda del nodo energético del sur, no justifica el proyecto, como sí lo haría algún proyecto de petroquímica, todo lo cual hará el transporte por el SIT Gas muy caro.