Las importaciones peruanas de bienes de capital, sin considerar compras de celulares, ni materiales de construcción, se incrementaron 13% en octubre (o US$ 96 millones), según la información que dio a conocer el BCR, siendo la tasa más alta desde agosto del 2018 (14.6%), es decir en 17 meses y el sexto mes de crecimiento consecutivo durante el presente año (Ver gráfico). En términos de volumen estas exportaciones aumentaron 11.6%, refiere el BCR.

Como puede apreciarse en la tabla adjunta, el incremento de compras de bienes de capital en el exterior, se registró en todos los sectores, destacando el de la industria (después de materiales de construcción), con 11.7%, llegando a los US$ 650 millones (64% del total de importaciones de bienes de capital)

Con ese resultado, en lo que va del año, las importaciones de bienes de capital (sin materiales de construcción ni celulares) aumentaron en US$ 377 millones (5.4%). “Ello, principalmente, debido a las mayores importaciones de las comercializadoras de bienes de capital, del sector transporte y minería”, precisa. La mayor parte (US$ 303 millones) de estos bienen provinieron en setiembre de China, seguido por los de EE.UU(US$ 152 millones) y Brasil (US$ 79 millones). Entre los tres concentraron 53% de este tipo de importaciones

Perspectivas

Se espera que la importación de bienes de capital se dinamice en los meses de octubre en adelante y en el 2016, debido a que la inversión iría repuntando gradualmente, tanto la privada como la pública, dado que la incertidumbre política se estaría estabilizándose con el proceso de elecciones congresales en marcha, al menos hasta la próxima campaña para las elecciones generales.

En el lado privado, ello sería así, tanto por un mayor dinamismo de la inversión privada en megaproyectos (Línea 2 y Línea 1 del Metro de Lima, Puerto San Martín. Asimismo, por la ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez (AIJCH), que iniciaría el movimiento de tierras a fines del presente año, y la construcción de la segunda pista (en el verano próximo), y el nuevo terminal de pasajeros (en último trimestre del 2020) según prevé el Scotiabank, en su reporte semanal.

En corto

Celulares. Según cifras de ComexPeru, en setiembre del presente año el Perú importo estos equipos por un total de US$ 77 millones, lo que significó una caída de 10.2%, respecto a la cifra del mismo mes del 2018. Aun asi, a ese mes seha importado US$ 786 millones en este rubro.