Scotiabank: Reservas Internacionales Netas vienen recuperando todo lo perdido en el 2018

El Área de Estudios Económicos de Scotiabank informó que durante el cuarto trimestre del 2018 se registró una recuperación de las cuentas externas, lo cual se reflejó en un aumento de las Reservas Internacionales Netas (RIN) y se prevé que la mejora continúe durante el primer trimestre del 2019 sustentada en los flujos positivos de la Cuenta Financiera.

Desde el departamento de estudios económicos de Scotiabank indicaron que las RIN alcanzaron los US$ 63,254 millones a febrero, las cuales crecieron en US$ 3,133 millones respecto al cierre del 2018. Además, prácticamente se recuperaron la totalidad de la reducción del 2018 que fue de US$ 3,500 millones, según explicó Pablo Nano, sub gerente de Economía Real de Scotiabank.

Explicaron que el mayor flujo de capitales estaría destinado para la adquisición de Bonos Soberanos por parte de inversionistas extranjeros, pues existe una menor aversión hacia los mercados emergentes y el déficit fiscal tiene una tendencia decreciente.

En el caso de las Cuenta Financiera en el sector público registró un ingreso de capitales récord de US$ 2,264 millones en el cuarto trimestre del 2018. Estos flujos provinieron de un crédito externo obtenido por Petroperú, así como de una operación de administración de deuda realizada por el Ministerio de Economía.

En el caso de la Cuenta Financiera del sector privado reportó un flujo negativo de US$ 87 millones, mostrando una importante caída respecto de los US$ 1,689 millones registrado durante el cuarto trimestre del 2017. Esto se debió al retroceso de la Inversión Extranjera Directa (IED), que pasó de US$ 2,721 millones en el cuatro trimestre del 2017 a US$ 613 millones en el cuartro trimestre del 2018.