En julio el PBI no tendría variación respecto al mes previo. De este modo, el área de Estudios Económicos de Scotiabank estima que en julio la actividad económica registrará un crecimiento similar al reportado en junio (2.6%).

Explicó que si bien inicialmente se esperaba una aceleración del PBI a partir del tercer trimestre de este año, ésta sería menor a la originalmente esperada.

“Por el lado de los sectores primarios, si bien la Pesca continuaría con la recuperación registrada en junio, el sector Minería e Hidrocarburos volvería a mostrar una caída en su producción en un contexto de menores leyes de mineral y de retroceso en los precios de los metales industriales ante la intensificación de la guerra comercial entre EE.UU. y China”, señala el reporte.

De otro lado, precisó que el deterioro de las expectativas empresariales como consecuencia de los mayores riesgos externos y el aumento del ruido político local influiría en la evolución de la demanda interna y, por ende, de los sectores no primarios.

“En particular, los sectores vinculados a la inversión privada no minera, como algunas ramas de la Manufactura No Primaria y de Servicios Empresariales mostrarían un dinamismo menor al previsto. Sin embargo, la Construcción podría crecer por encima del promedio en la medida que se recupere la inversión pública”, agrega.

De esta manera Scotiabank señaló que todos estos factores serán incluidos en su próxima revisión de PBI para el 2019, que actualmente es 3.1% con sesgo a la baja.