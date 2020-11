La designación de Francisco Sagasti como nuevo presidente del Perú, en sustitución de Manuel Merino, bien pudo haber sido la mejor opción que existía dentro del Congreso, comenta Scotiabank en una nota de análisis titulada “Peru—Back From the Brink!”.

“Después de más de 26 horas de suspenso hitchcockiano, el Congreso finalmente votó (97 a 26) a favor de designar a Francisco Sagasti como nuevo presidente interino. Sagasti pertenece al Partido Morado, el partido de centro derecha que encabeza Julio Guzmán”, reseña el banco.

“Quizás ningún otro miembro del Congreso hubiera podido generar el mismo nivel de confianza en respetar las próximas elecciones y defender las instituciones democráticas y, al mismo tiempo, ser percibido como capaz de trabajar con otras fuerzas políticas en el Congreso. S u designación tiene el potencial de permitir que el país vuelva a la normalidad con relativa rapidez ”, resalta.

A continuación, el perfil de Francisco Sagasti según Scotiabank.

¿Quién es Francisco Sagasti?

Sagasti es un ingeniero de 76 años con una destacada trayectoria vinculada a instituciones científicas del Perú y del exterior. Estudió ingeniería industrial en la Universidad Nacional de Ingeniería (Lima) y tiene una maestría en la materia de Penn State. También tiene un doctorado de Wharton.

Sagasti ha ocupado cargos de asesoría en investigación y desarrollo en el Ministerio de Industria, el Consejo Nacional de Investigación, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Planificación. Fue asesor del gabinete gubernamental del 2007 al 2009 y del 2011 al 2013. También ocupó cargos en el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá (Bogotá), la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de las Naciones Unidas y el Banco Mundial.

Sagasti es muy culto y es conocido por expresarse con cuidado y comportarse con ecuanimidad, todo lo cual es un augurio a favor de un enfoque más mesurado para definir su papel como presidente interino.

¿Qué debemos esperar?

Algunos aspectos destacados:

• Sagasti es una figura aceptable para la opinión pública y, por lo tanto, es probable que las protestas se disipen con su designación.

• Un gobierno de Sagasti reduce significativamente el riesgo de que se altere el calendario de elecciones.

• Su gobierno - y el contexto político - dificulta que segmentos del Congreso manipulen instituciones estatales como la Tribunal Constitucional, la Fiscalía General y la reforma educativa en curso.

• En el Congreso, Sagasti votó en gran medida en contra de las medidas populistas, lo que sugiere que su gobierno puede intentar bloquear iniciativas cuestionables que emanan del Congreso. Esto dependerá de la composición del gabinete.

• En general, el equilibrio de riesgos y preocupaciones ha mejorado con Sagasti, con respecto al régimen de Merino. Ciertamente, hay una mayor sensación de alivio y confianza en que su gobierno no será tan perturbador como pudo haberlo sido un gobierno de Merino.

Sagasti parece tener la visión y capacidad de armar un gabinete capaz. Este gabinete deberá reforzar la confianza en que se respetarán las instituciones y los ideales democráticos. Sería útil que el gabinete también tuviera una base relativamente amplia, pero esto puede exigir demasiado.

Un factor que será clave es ver qué relación buscará Sagasti con el Congreso. El hecho de que fuera seleccionado sugiere que Sagasti no se ha ganado muchos enemigos fuertes en el Congreso. Sin embargo, tampoco está claro que el Partido Morado vaya a tener muchos aliados. Lo que sí tiene el partido de Sagasti, a diferencia del gobierno de Vizcarra, es un grupo pequeño pero cohesionado de nueve miembros del Congreso que ayudará a amortiguar la relación entre el Ejecutivo y el Parlamento.

El gobierno de Sagasti probablemente haría bien en evitar una agenda demasiado partidista en su papel de gobierno interino. Mirtha Vásquez, del izquierdista Frente Amplio, presidirá el Congreso. Por tanto, el Congreso podría muy bien seguir promoviendo medidas económicas populistas. Su comportamiento frente a las instituciones democráticas, judiciales y de fiscalización es otro tema.

Una pregunta intrigante es hasta qué punto los miembros del Congreso se sienten castigados por la opinión pública y, por lo tanto, adoptarán un comportamiento más sensato en el futuro, en lugar de perseguir intereses grupales como parecen haber estado haciendo con frecuencia. El escenario probable es algo intermedio. Sin embargo, es evidente que ahora es mucho más difícil para el Congreso intentar alterar el calendario de elecciones o alterar el marco institucional del país.

Implicaciones para la economía

Es probable que un gobierno de Sagasti sea ampliamente pro mercado y ortodoxo en cuestiones económicas. Esto puede ser motivo de controversia con el Congreso. La designación del jefe de gabinete y del ministro de Finanzas son los próximos pasos para brindar confianza y estabilidad.

No hay razón para creer que cualquiera de las designaciones sea negativa para la confianza. Sin embargo, es posible que el gobierno no considere prudente ser demasiado favorable al mercado, ya que esto podría contrariar al Congreso. Lo que probablemente hará el nuevo gobierno es dar continuidad a las líneas generales de la política fiscal y los programas de inversión.

Para evitar el lapso habitual en el gasto fiscal que se produce durante las transiciones de régimen, sería necesario que alguien con una experiencia significativa en cargos públicos esté al mando del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La política económica, incluida la gestión de la deuda, dependerá de quién sea designado titular del MEF. En general, el Congreso no se ha centrado en la estrategia y política de deuda en el pasado, y no hay razón para creer que esto cambiará. Parece claro que cuestiones como la independencia del Banco Central u otras instituciones financieras importantes no se verán amenazadas por el régimen de Sagasti.

Ahora que la crisis política terminó, un gobierno razonable está en funciones y el camino hacia las elecciones aparentemente ya no está en riesgo, quizás el mensaje más importante es que las empresas, el consumo de los hogares y, de hecho, la vida diaria pueden volver a la normalidad; y que las protestas y crisis política de una semana no han tenido más que un leve impacto a corto plazo en la economía.