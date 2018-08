Scotiabank: Crecimiento de producción minera de Perú seguirá limitado en el 2018 y 2019

El crecimiento de la producción minera del Perú permanecerá limitado en el 2018 y 2019 debido al proceso de agotamiento de ciertas minas y a una secuencia desfavorable en el plan de minado (migrando hacia zonas de menor grado del mineral) de algunas de las minas más grandes del país, afirmó el banco Scotiabank.



“Mantenemos nuestras proyecciones de un ligero incremento de 0.5% para el Producto Bruto Interno (PBI) minero en el 2018 y 3.4% en el 2019”, señaló la analista senior del Departamento de Estudios Económicos del Scotiabank, Erika Manchego.



Cuatro nuevos proyectos están añadiendo o añadirán a la producción minera del 2018/2019: los proyectos de oro Tambomayo (Buenaventura) y Expansión de Shahuindo (Tahoe), el proyecto cuprífero Expansión de Toquepala (Southern Perú) y el proyecto de hierro Expansión de Marcona (Shougang).



Durante el primer semestre del 2018 la producción minera ha caído 0.3%, presionada, principalmente, por la menor producción de oro (-4.9%) y cobre (-0.2%).

Inversión minera. (Fuente: Scotiabank)



Producción de oro

La producción peruana de oro continua cayendo (-1.24% en el 2017) reflejando el agotamiento de las minas Yanacocha (Newmont), Lagunas Norte (Minera Barrick) y La Zanja (Buenaventura). La mayor producción de Buenaventura se debe a que es el primer año completo de operaciones de Tambomayo (inicio operaciones en mayo del 2017).



Actualmente, Yanacocha está desarrollando el proyecto Quecher para extender la vida de la mina hasta el 2027 (empezaría a operar en el tercer trimestre del 2019).



Además, la empresa está realizando estudios de prefactibilidad para desarrollar los proyectos Óxidos de Chaquicocha y Sulfuros de Yanacocha, con los que aumentarían la vida de la mina hasta el 2039, aproximadamente.



En Lagunas Norte, Barrick también está desarrollando un proyecto para extender la vida de la mina. La construcción empezaría en el 2019 y estaría listo para operar en el 2021 (hasta el 2026). Estudios adicionales para aumentar la vida de la mina hasta el 2037 están en evaluación.



La mina La Zanja de Buenaventura está atravesando su último año de operaciones (2019) y es probable que se convierta en un productor de cobre en los próximos años.



Por otro lado, el proyecto Expansión de Shahuindo (Tahoe) está avanzando de acuerdo con lo previsto y empezaría a operar a fines del 2018. Scotiabank estimó un incremento significativo de alrededor de 30% en la mina para el 2019.



Sin embargo, este incremento no sería suficiente para contrarrestar la menor producción de las minas en agotamiento. “Proyectamos que la producción de oro caiga alrededor de -3.3% en el 2018 y -2% en el 2019”, señaló Manchego.



Producción de cobre

La producción de cobre se mantuvo estable en el primer semestre del 2018 –después de haber aumentado a un promedio de 25% anual en los tres últimos años.



La producción de cobre actual está limitada por la falta de nuevos proyectos -los proyectos cupríferos más grandes iniciaron operaciones entre el 2011 y 2016- y por una secuencia desfavorable en el plan de minado de grandes productoras.



Además, la producción de cobre fue impactada negativamente por un cierre previsto por mantenimiento en la mina Las Bambas (MMG Ltd.), indicó en el Reporte Semanal del banco.



La producción del 2018 sería menor en Cerro Verde, Las Bambas y Hudbay debido a que estarán minando en zonas de baja ley del mineral.



“Estimamos que la Expansión de Toquepala empiece a operar en los próximos meses, impactando positivamente en la producción de cobre del 2019. Proyectamos que la producción de cobre se mantendría estable en el 2018 y se incrementaría alrededor de 4% en el 2019”, comentó.



Producción de zinc y plata

Durante el primer semestre del 2018 la producción de zinc se incrementó en 4.9%, mientras que la de plata cayó 5.4%. La producción de zinc se incrementó debido a la mayor producción de Antamina, que ha estado operando en zonas de alta ley de zinc.



El incremento en la producción de Antamina ha logrado contrarrestar la menor producción en Cerro Lindo (Milpo) –afectada por menor grado del mineral tratado, aunque la empresa estima que durante el segundo semestre obtendrán leyes más altas- y de Chungar (Volcan) que tuvo que paralizar sus operaciones debido a mejoras en el sistema de seguridad de la mina.



La producción de plata estuvo afectada por menores leyes en Uchucchacua (Buenaventura), Antamina y Milpo.



Inversión minera

Desde el 2017, las empresas mineras han empezado a invertir más en exploración y en la construcción de nuevos proyectos. La inversión minera alcanzó US$ 3,928 millones en el 2017 (+18%) y asciende a US$ 1,955 millones al primer semestre del 2018.



Asimismo, la inversión en exploración aumentó en 28% en el 2017 y alcanzó US$ 194 millones a junio del 2018 (-2.3%).



La inversión minera se viene incrementando debido al inicio de construcción de nuevos proyectos, que incluyen: Quecher de Yanacocha (Inversión inicial: US$ 250 millones), B2 Relaves San Rafael de Minsur (US$ 165 millones), Expansión de Shahuindo (US$ 80 millones), Expansión de Toquepala de Southern Perú (US$ 1,200 millones) y la Expansión de Shougang (US$ 1,500 millones).



Durante el 2018 se ha anunciado la construcción de nuevos proyectos entre el 2018 y 2019. Estos anuncios incluyen el proyecto Quellaveco de Anglo American (US$ 5,000 millones) y la Expansión de Toromocho (USD$ 1,350 millones).

Inversión minera por empresa. (Fuente: Scotiabank)



“Anticipamos que Marcobre de Minsur (US$ 1,350 millones) podría ser el siguiente gran proyecto en ser anunciado, dado que el financiamiento y las obras tempranas están avanzando en línea con lo esperado”, señaló Manchego.



Agregó que las proyecciones de inversión minera del Scotiabank están, actualmente, bajo revisión para incorporar los últimos anuncios realizados. Por lo tanto, es probable que incrementen su proyección actual de 14% para el 2018 y 9% para el 2019.