Scotiabank: Balanza comercial de Perú empieza a sentir efectos de guerra comercial

Los efectos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China se empiezan a sentir en la balanza comercial de Perú, afirmó el banco Scotiabank.



El canal de transmisión es la caída en el precio de los metales ante el temor de que los mayores aranceles impuestos por Estados Unidos impacten sobre el crecimiento económico de China y afecte su demanda por commodities, en especial metales.



Si bien desde agosto los términos de intercambio –relación entre los precios de exportación (IPX) y los precios de importación (IPM)- empezaron a mostrar resultados negativos, es recién en setiembre cuando las exportaciones registran una caída (-12.6%), la primera desde julio del 2016.



En setiembre, el IPX fue afectado por el retroceso en los precios de los metales industriales, en particular zinc (-15.4%), cobre (-9.9%) y plomo (-13.7%), afirmó el analista senior del Departamento de Estudios Económicos del Scotiabank, Pablo Nano.



No obstante, en este mes la caída fue magnificada por la disminución en el volumen exportado de minerales, lo que habría sido explicado por oleajes anómalos que afectó la normal atención en los puertos.

Balanza comercial del Perú. (Fuente: Scotiabank) Balanza comercial del Perú. (Fuente: Scotiabank) Scotiabank



La caída de las exportaciones no fue suficiente para revertir el superávit de la balanza comercial, el cual alcanzó los US$ 463 millones en setiembre. No obstante, éste fue significativamente menor a los US$ 1,071 millones registrados en igual mes del 2017.



En términos anualizados, luego de haber alcanzado un pico de US$ 8,176 millones en julio, el superávit se desaceleró a US$ 7,239 millones en setiembre y se encamina a cerrar el 2018 en línea con nuestra proyección de US$ 6,150 millones.

Términos de intercambio de Perú. (Fuente: Scotiabank) Términos de intercambio de Perú. (Fuente: Scotiabank) Scotiabank



Para el cuarto trimestre Scotiabank prevé un superávit de la balanza comercial similar a los US$ 1,217 millones registrados en el tercer trimestre, señaló en el Reporte Semanal del banco.



“Por un lado, prevemos que las exportaciones superen los US$ 12,000 millones, nivel mayor al tercer trimestre del 2018, pues en octubre repuntarían los volúmenes embarcados de metales -regularizándose los embarques que no pudieron enviarse en setiembre-, lo que sería parcialmente compensado por los menores precios de los metales", indicó.



Además, proyecta mayores exportaciones de harina de pescado, tomando en consideración la cuota de 2.1 millones de toneladas asignada a la segunda campaña de pesca de anchoveta.

Evolución de las exportaciones peruanas. (Fuente: Scotiabank) Evolución de las exportaciones peruanas. (Fuente: Scotiabank) Scotiabank



No tradicionales

Finalmente, en lo que se refiere a los productos no tradicionales, prevemos que continúe el dinamismo de las agroexportaciones, considerando que los nuevos cultivos como uvas, paltas y arándanos vienen alcanzado mayores niveles de rendimiento.



Por su parte las importaciones bordearían los US$ 11,000 millones durante el cuarto trimestre del 2018, continuando con su evolución positiva, pero a un ritmo menor respecto del incremento de 7.3% registrado en el tercer trimestre.



Las importaciones serían lideradas por las mayores compras de combustibles ante el alza del precio internacional del petróleo. Lo que sería parcialmente contrarrestado por el menor dinamismo en las adquisiciones de bienes de capital ante la desaceleración de la inversión observada en el segundo semestre del año.



“Asimismo, prevemos un menor dinamismo en la importación de bienes de consumo, producto del menor volumen importado de alimentos -ante la mayor oferta local tras superarse los efectos del Fenómeno El Niño- así como por un menor ritmo de crecimiento en la compra de electrodomésticos -ante el adelanto en la compra de televisores originado por el Mundial de Fútbol-", concluyó.