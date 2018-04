Schmerler de Osinergmin: “Almacenaje de energía solar todavía es muy costoso”

El presidente de Osinergmin Daniel Schmerler saludó que Moquegua tenga la planta de energía solar más grande del Perú, pero apuntó que todavía el almacenamiento de esta energía todavía es muy caro en la industria.

“Es un caso importante, con paneles solares, son más de 500,000 paneles solares, es un bosque de paneles solares que genera energía obviamente durante las horas en que hay sol, no existe todavía el almacenaje porque es costoso”, dijo Daniel Schmerler, de Osinergmin, en entrevista con RPP Noticias.

Rescató que también hay centrales eólicas en Perú, como la de Wayra, en Nazca. “Empieza a haber más proyectos interesantes en Perú y hay un gran potencial”, indicó.

Perú en el WFER 2021

En virtud de esos avances, Daniel Schmerler anunció que el Perú será el anfitrión del Foro Mundial de Regulación de Energía 2021 (WFER, por sus siglas en inglés), año que coincide con el Bicentenario. La sede fue elegida la última semana de marzo en el evento llevado a cabo este año en México.

Asimismo, se eligió al Osinergmin para ostentar por los próximos tres años la presidencia de la Confederación Internacional de Reguladores de Energía (ICER, por sus siglas en inglés). De esta manera, el Perú se convierte en el primer país latinoamericano que tiene ese cargo.

Más que una sobreoferta que reduzca las tarifas eléctricas, remarcó que los próximos años se va a requerir más capacidad de generación y reserva, debido al esperado crecimiento económico del país (Video: RPP).

Mayor generación

Daniel Schmerler dijo que los próximos días espera reunirse con el nuevo ministro de Energía y Minas para tratar el tema de la comisión Multisectorial que integran el MEM, Osinergmin y el COES sobre tarifas eléctricas.



“Hay que mencionar que los últimos años no hemos tenido incrementos sustanciales. Por el contrario, el año pasado hubo una reducción de 2% en lo que es usuarios residenciales y reducción para usuarios industriales. El anteaño, el alza fue apenas 1%. Si este año hubo alzas, por congestión que se produjo a fines del 2017, no es a los niveles alarmantes”, dijo el presidente de Osinergmin.



No obstante, más que una sobreoferta que reduzca las tarifas eléctricas, remarcó que los próximos años se va a requerir más capacidad de generación y reserva, debido al esperado crecimiento económico del país.



“Es necesario tenerla porque el país si empieza a tener el crecimiento que se espera por el alza de los metales, por nuevos proyectos de inversión, mejoras para el consumidor, [ pero ] luego vas a necesitar mayor producción, que se ingresen nuevos proyectos y un proyecto de generación de energía demora bastantes años y son costosos”, acotó.