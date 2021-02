La necesaria reforma del Sistema Privado de Pensiones está hoy sobre la mesa. Sin embargo, la jefa de la SBS señaló que esta coyuntura electoral es el peor momento para hacerla. Se requiere mucha discusión técnica para que dicha reforma sea sostenible y resuelva los problemas del sistema previsional actual. Ante la aprobación de un proyecto multipartidario en el Congreso, Socorro Heysen, Jefa de la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP (SBS), consideró que la reforma no debe destruir lo que ya existe, sino más bien construir sobre lo bueno que se tiene y mejorarlo.

En general, ¿cuál es su opinión sobre el proyecto de reforma del sistema de pensiones aprobado por una comisión multipartidaria del Congreso?

El proyecto aprobado no es muy claro, deja muchas dudas en aspectos que son muy importantes para los afiliados. Por ejemplo, no dice qué va a pasar con los aportes de los actuales afiliados al Sistema Privado de Pensiones. Por un lado, el proyecto dice que pasarán al nuevo sistema de pensiones. Sin embargo, la presidenta de la Comisión, la congresista Carmen Omonte, ha aclarado que ese traslado será voluntario, pero eso no está en el proyecto.

¿Qué otras dudas genera este proyecto?

No se considera tampoco una política clara para las inversiones de los fondos, no hay tampoco un análisis de costo-beneficio que sustente por qué la Sunat sería más eficiente en la recaudación que los administradores privados. No hay claridad; hay temas que se dejan para el reglamento y otros que son muy vagos.

A juicio de la SBS, ¿hay riesgos en la propuesta del Congreso?

Creemos que pone en riesgo el principio de solidaridad, que es muy importante en los sistemas de pensiones, pero que se tiene que diseñar de una manera adecuada. En el proyecto se confunde un poco el principio de solidaridad con algún tipo de apropiación de parte de los fondos de los trabajadores. La falta de definición sobre cómo y a qué edad pasarían los saldos de los trabajadores a una cuenta común puede generar una reacción negativa.

¿Se atacan los principales problemas del sistema de pensiones peruano?

El proyecto no resuelve problemas fundamentales del sistema de pensiones, como la baja cobertura (ver página 19). Además, podría poner en riesgo la estabilidad fiscal. Se habla de gradualidad y de sostenibilidad fiscal, pero no queda claro cómo se hacen compatibles esos dos temas. También se propone una pensión básica y una pensión mínima que deben ser adecuadas, pero no se define qué cosa es adecuada.

Uno de los puntos más polémicos del proyecto es la creación de un Fondo de Riesgo Compartido (FRC) a donde iría una parte de los aportes de los afiliados. ¿Hay alguna otra alternativa que permita al sistema previsional tener un pilar solidario sostenible?

Tendría que ser un esquema con mucha gradualidad, claridad y bastante discusión. Ya que el proyecto habla del aporte del empleador, asociaría las dos cosas. Por ejemplo, al principio el aporte del empleador podría ir al fondo solidario y así la totalidad de los aportes que se descuentan de los sueldos de los trabajadores continuarían siendo de ellos. Pero es un tema a mirar con mucho cuidado.

¿Por qué hay que tener cuidado con esa alternativa?

Porque estamos en un país muy informal, donde se habla mucho de los costos de generar puestos de trabajo, que son muy altos y que tienen una serie de componentes de sobrecostos, Entonces, el aporte del empleador sería un costo adicional de generar un puesto de trabajo.

¿El proyecto del Congreso implicaría la extinción de las AFP a mediano o largo plazo?

Entendería que, de acuerdo al proyecto, las AFP ya no funcionarían como administradoras de fondos de pensiones sino que tendrían el rol de gestores de fondos de inversión, en el cual competirían con terceros en las licitaciones. Los mayores costos del sistema de pensiones están en la administración de la recaudación, la cobranza y la entrega de las pensiones. Toda esta parte, que es más un back office, bajo este proyecto trasladaría al organismo público de pensiones.

¿Hay argumentos para decir que el proyecto es inconstitucional?

Eso lo deberían responder los abogados. Pero sí me genera interrogantes legales puesto que hay un serie de contratos ya firmados, incluyendo una licitación de nuevos afiliados de hace menos de un mes. No es un tema tan sencillo, sería muy difícil de emitir un reglamento de esta ley porque se tendría que resolver todo lo que la ley no resuelve.

Mencionó que en el proyecto no se especifican políticas claras de inversión. ¿A cuáles se refiere?

En el proyecto no se menciona el tema de inversiones, salvo que la harán los gestores de inversiones, que serán supervisados por la SBS y que el BCR planteará algún tipo de límites. En cambio, la actual ley del sistema privado de pensiones si establece la separación patrimonial de los gestores, posibilidad de diversificar las inversiones y la existencia de distintos tipos de fondos. Tampoco se detalla en el proyecto cuáles son los estándares que deben tener los gestores del nuevo sistema previsional. La diversificación no es algo que pueda hacer tan fácilmente la tesorería de una entidad financiera.

¿Hay riesgos en el hecho de que un organismo estatal administre los fondos de todos los afiliados? Se habla incluso del riesgo de expropiación. ¿Es posible?

El proyecto de ley ha traído ese fantasma. Si bien a mí me queda claro que esa no es la intención de los congresistas actuales, una las razones por las cuales el Perú pasó a un sistema de cuentas individuales fue la necesidad de tener fondos que no fueran usados para otros fines por parte de organismos públicos o por un Estado que puede tener necesidades fiscales.

Proyecto debe ser debatido por una comisión ordinaria. El proyecto de ley sobre la reforma del sistema de pensiones, elaborado por una comisión multipartidaria, debe ser evaluado por una comisión ordinaria antes de ser presentado ante el pleno, sugirió la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, “Hay un problema de información” sobre el tema, indicó a RPP la titular del Parlamento. Sostuvo que no es correcto afirmar que en esta iniciativa se disponga expropiar los fondos individuales de los afiliados a AFP a fin de implementar un fondo solidario. “Hay que debatir la propuesta y ver qué significa lo solidario y que se proponga un sistema unitario”, manifestó. La comisión multipartidaria aprobó el proyecto que propone la creación de un sistema integrado universal de pensiones.

Sería obligatorio, según el proyecto, que trabajadores independientes formales aporten

Uno de los problemas medulares a resolver en el sistema privado de pensiones es su baja cobertura, aunque el proyecto de reforma del Congreso no da claridad sobre cómo lo abordará, señala Socorro Heysen.

“Se dice que van a aportar los independientes, estamos hablando de independientes formales, porque son los que pagan impuestos (en el proyecto de ley se menciona que estos trabajadores aportarán según su declaración a Sunat)”, expresó.

“Si en el Perú tenemos actualmente que solo el 30% de la población laboral cotiza en un sistema de pensiones, no sé qué porcentaje adicional estaríamos agregando con un sistema que incorpora a los independientes formales y que deja de lado a todo el sector informal”, añadió.

Entonces, ¿los trabajadores independientes, al menos los formales, sí tendrían que empezar a aportar a un sistema de pensiones?

Están planteándolo de una manera que da la sensación que fuera obligatorio y esto podría generar una reacción. Ustedes conocen qué pasó cuando se pretendió hacer obligatorio el aporte de los independientes, de una manera inmediata generó una reacción negativa muy fuerte. Entonces, desde nuestro punto de vista es importante que los independientes aporten, es importante para aumentar la cobertura para poder tener ahorros para la vejez tanto los independientes formales como informales.

¿De qué forma, entonces, se puede incorporar a los independientes?

La manera en que nosotros habíamos pensado hacerlo era bastante gradual; era iniciar con un sistema de incentivos que posibilitara que los independientes fueran aportando con distintos mecanismos imaginativos a través de cuentas de teléfono, de luz, de gasolina, una serie de cosas, incluso a través del IGV siempre y cuando esto estuviera dentro del marco adecuado fiscal

Esto era una forma de hacerlo gradual y de comenzar a generar incentivos para tal efecto. Eso no lo vemos de esa manera en el actual sistema.

¿Para los independientes formales habría obligación de aportar, según el proyecto del Congreso?

Eso queda en duda en el proyecto. El proyecto no dice cómo se haría y deja varias cosas al reglamento; eso, aparentemente, sí sería obligatorio, pero podría haber cierta gradualidad introducida en el reglamento.

Omonte todavía no despeja dudas sobre proyecto

La Comisión Multipartidaria del Congreso aprobó hace unos días el proyecto de Ley Marco del Sistema Integrado Universal de Pensiones (SIUP). A pesar de las dudas que se han generado alrededor de este texto, Carmen Omonte, presidenta de dicha comisión, aún no ha logrado aclararlas.

Por ejemplo, aunque el artículo 9 -inciso 3- del proyecto señala que “los asegurados del SPP pasan al SIUP con los fondos acumulados (...)”, la congresista indicó, en el programa “Agenda Política”, que será en el reglamento -que se encargaría al Ejecutivo- donde se especificaría “una fecha de corte”. Aún así, no logró explicar por qué no existe la posibilidad de decidir si entrar o no en este sistema.

Asimismo, cuando se le consultó sobre el principio de “solidaridad o financiamiento redistributivo”, Omonte aseguró que esto no significa que se descontará un porcentaje a un aportante para sostener la pensión de otro. A pesar de lo declarado, el texto señala que el SIUP se sustenta en dicho principio para que “población adulta mayor, personas con discapacidad o sobrevivientes” puedan contar con una pensión suficiente garantizada.