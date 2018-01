SBS: En Perú más de 500 cooperativas de ahorro y crédito no tienen supervisión, pero captan depósitos

A nivel nacional hay unas 659 cooperativas de ahorro y crédito identificadas en el Perú, de la cuales más de 500 no están ni supervisadas ni afiliadas por ninguna institución del Estado, pero captan depósitos, dijo el Superintendente Adjunto de la Superintendencia de Banca y Seguro (SBS), Oscar Basso.

“Hasta el momento es una cifra a setiembre, pero no hay un registro, sino que se han encontrado en las visitas realizada por al Fenacrep (Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito), y de este número solo 157 son supervisadas”, expresó.

El funcionario de la SBS indicó que hace un año, cuando se empezó con las gestiones de la norma, se estimó la existencia de 560 cooperativas de ahorro y crédito, pero se desconoce el número exacto de dichas entidades.

¿Para lavado de activos?

Oscar Basso mencionó que, como ejemplo de la situación de las cooperativas, solo en la zona del VRAEM existe 158 cooperativas de ahorro y crédito identificadas, unas 134 no tienen ningún tipo de supervisión.

“Hay posibilidades de lavado de dinero, no quiero decir que todas sean así, pero hay posibilidades de que en esta zona se esté utilizando para fines ilícitos, lo que genera gran preocupación”, expresó.

Más de 1.5 millones de personas tienen sus ahorros en las cooperativas de ahorro, según detalla la SBS, de la información recogida a la Fenacrep, este número habrían invertido más de S/ 11 mil millones.

En el caso de la participación de mercado, las cooperativas de ahorro y crédito representan la cuarta parte del sistema financiero no bancario, tanto en activos como en depósitos.

“La evolución y el crecimiento de las cooperativas hace más importante una supervisión efectiva”, recalcó.

Actualmente existe un modelo en el que la Fenacrep realiza una afiliación voluntaria y no tiene potestad para sancionar, en el que la supervisión no es obligatoria de las empresas, y en el que no puede entrar la participación de la SBS.

Frente a ello, Oscar Basso dijo que se han generado casos importantes, como en Ayacucho que captó S/ 90 millones, pero que al final desapareció.

La problemática según la SBS se tiene en:- No hay información del número de cooperativas.

- Los informales se aprovechadas de las cooperativas de ahorro y crédito como vehículo para actividades ilícitas

- La afiliación es voluntaria

- FENACREP no cuenta con potestad sancionadora

- Sólo algunas cooperativas de ahorro y crédito cuentan con un fondo que proteja el ahorro del socio cooperativista.