El dictamen de la Comisión de Economía del Congreso que plantea una reprogramación de las deudas que han caído en impagos en los bancos y empresas financieras, reduce algunos impactos negativos, pero es un proyecto que no levanta las observaciones de fondo sobre los efectos en el sistema financiero, sostiene la jefa de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Socorro Heysen.

“Al igual que el dictamen de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, este proyecto de la Comisión de Economía es innecesario, inoportuno, dañino e inconstitucional”, reitera.

En declaraciones a RPP dijo que sin la medida los bancos ya reportan menores utilidades en los meses de abril, mayo y junio, pero que será mayor con el impacto sí se aprueba esta medida.

“Mira las utilidades de abril, mayo y junio han caído fuerte”, expresó Socorro Heysen.

La jefa de la SBS recuerda que desde marzo se han dictado medidas desde la entidad que dirige para la reprogramación de las deudas.

“Las entidades financieras ya han reprogramado más del 60% de la cartera de micro y pequeña empresa, más 50% de los créditos de consumo, más de 40% de los créditos hipotecarios, haciendo uso de las medidas regulatorias de las SBS”, remarcó.

El efecto de estas medidas podría impactar en las utilidades de las entidades financieras en caso de impago.

Socorro Heysen explica que, con la medida adoptada hasta el momento por la SBS para las empresas del sistema financiero no se deteriora las calificaciones del deudor, por lo tanto, las entidades no realizan provisiones de manera inmediata.

Además, en los créditos reprogramados se registran los intereses bajo el método de devengados, es decir se registran intereses devengados y no necesariamente transferidos.

“Cuando se ve que el cliente no paga, los intereses son extornados y las provisiones hechas, ahí se van a notar las pérdidas para los bancos. No nos confiemos en sobremanera”, expresó, en relación a las consultas que sostienen que hasta el momento los bancos no han sentido los efectos de la crisis.

“Por lo menos afectará a cuatro bancos que son especialistas en el consumo”, expresó.

Proceso de reactivación

“Estamos en la segunda fase de la reanudación de las actividades y es un momento que las empresas empieza a generar ingresos, las personas empiezan a recuperar sus empleos, y muchos de los que tuvieron problemas para pagar van a ir generando ingresos”, dijo.

Reconoció que, hay otros que van a mantenerse desempleados y van a tener muchas dificultades para cumplir con sus obligaciones, “por eso se necesita algo que esté enfocado en esas personas y el análisis se tiene que hacer uno a uno por las entidades financieras con sus deudores”, sostuvo Heysen.

“En un contexto de recursos escasos, porque las entidades financieras también están afectadas, es esencial que ahorremos los recursos escasos”, sentenció.